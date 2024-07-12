¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÊÄËë¡Û2Âç²ñÏ¢Â³¶ä¤Î¸°»³Í¥¿¿¡ÖºÇÂç¸Â¤ÎÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤¿¡×4°Ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡Ö¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤Ë¡×
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÆü¡¡ÊÄ²ñ¼°¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡¥Ù¥í¡¼¥Ê¸ÞÎØ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÊÄ²ñ¼°¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢¥ß¥é¥Î¤«¤éÌó140¥¥íÅì¤Î¥Ù¥í¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ÏÅßµ¨Âç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿¤Î¥á¥À¥ë24¸Ä¤ò³ÍÆÀ¡£¶â¥á¥À¥ë5¸Ä¤â1998Ç¯Ä¹ÌîÂç²ñ¤ÈÊÂ¤Ó²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î¥á¥À¥ë6¸Ä¤ò³ÍÆÀ¡£ÃË½÷¤È¤â¤Ë¥À¥Ö¥ëÉ½¾´Âæ¤ËÆÏ¤¡¢¥Ú¥¢¤Î»°±ºÍþÍè¡Ê24¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡Ê33¡áÆ±¡Ë¤ÏÆ±¼ïÌÜ½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Ï¸°»³Í¥¿¿¡Ê22¡á¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤Ï¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÄÂÎÀï¡¢¸Ä¿ÍÀï¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤¯³ê¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Î·Ð¸³¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÂçµÕÅ¾¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ËÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿º´Æ£½Ù¡Ê22¡á¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¸å¤Ë¤Ï4²óÅ¾¥¢¥¯¥»¥ëÄ©Àï¤Ø¤ÎÌîË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½÷»Ò¤Ç¤Ï½é½Ð¾ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡Ê20¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬É½¾´Âæ¤Ë1.28ÅÀÆÏ¤«¤º4°Ì¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ð´é¤Ç³ê¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿½ç°Ì¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î±éµ»¤Ï½Ð¤·ÀÚ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤ÇÆÀ¤¿¼ê±þ¤¨¤òÎÈ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£