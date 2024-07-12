¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÊÄËë¡ÛÆ¼¡¢Æ¼¡¢¶ä¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¡Ö4Ç¯¸å¡¢¼¡¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÆü¡¡ÊÄ²ñ¼°¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡¥Ù¥í¡¼¥Ê¸ÞÎØ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÊÄ²ñ¼°¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢¥ß¥é¥Î¤«¤éÌó140¥¥íÅì¤Î¥Ù¥í¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ÏÅßµ¨Âç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿¤Î¥á¥À¥ë24¸Ä¤ò³ÍÆÀ¡£¶â¥á¥À¥ë5¸Ä¤â1998Ç¯Ä¹ÌîÂç²ñ¤ÈÊÂ¤Ó²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤ÎÆó³¬Æ²¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º®¹çÃÄÂÎ¤Ç¤Ï´Ý»³´õ¡Ê27¡áËÌÌî·úÀß¡Ë¡¢¾®ÎÓ¡¢¹âÍüº»Íå¡Ê29¡á¥¯¥é¥ì¡Ë¡¢Æó³¬Æ²¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤ÇÎ×¤ß¡¢ÃÄÂÎ¼ïÌÜ¤Ç¤Ï14Ç¯¥½¥ÁÂç²ñÃË»Ò¤ÎÆ¼°ÊÍè¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÃË»Ò¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ç¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¦¤ì¤·¤µ¤â²ù¤·¤µ¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿½é¤á¤Æ¤Î¸ÞÎØ¡£Æó³¬Æ²¤ÏÊÄËë¤ò·Þ¤¨¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤Þ¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢3¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·ë²Ì¤òÎÈ¤Ë¡¢4Ç¯¸å¡¢¼¡¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È4Ç¯¸å¤Ø¤ÎÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÆó³¬Æ²¡¡Ï¡¡Ê¤Ë¤«¤¤¤É¤¦¡¦¤ì¤ó¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë5·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¹¾ÊÌ»Ô½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£¹¾ÊÌÂçËãÀô¾®2Ç¯¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤ò»Ï¤á¡¢²¼Àî¾¦3Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎÍ¥¾¡¡£20Ç¯£×ÇÕ½é½Ð¾ì¡£22Ç¯¤Ë²Æ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢23Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢½é½Ð¾ì¡£²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¡¢»Ð¡¢·»¡£¼ñÌ£¤Ï¥¢¥Ë¥á´Ñ¾Þ¡£1¥á¡¼¥È¥ë66¡£