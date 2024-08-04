¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡ÛÊÄ²ñ¼°»Ï¤Þ¤ë¡¡À¤³¦°ä»º¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï½é¡¡ÆüËÜ¤Î´ú¼ê¤ÏºäËÜ²Ö¿¥¡õ¿¹½Å¹Ò¡¡À¤³¦5°Ì¥á¥À¥ë24¸Ä
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÆü¡¡ÊÄ²ñ¼°¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡¥Ù¥í¡¼¥Ê¸ÞÎØ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÊÄ²ñ¼°¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢¥ß¥é¥Î¤«¤éÌó140¥¥íÅì¤Î¥Ù¥í¡¼¥Ê¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ù¥í¡¼¥Ê¤Ï¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢¡Ö¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ»þÂå¤Î±ß·ÁÆ®µ»¾ì¡Ö¥Ù¥í¡¼¥Ê¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¡£À¤³¦°ä»º¤Ç¤Î¼°Åµ³«ºÅ¤Ï¸ÞÎØ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ä¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼Àª¤ò¼çÂÎ¤Ë52¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£´ú¼ê¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¶ä¥á¥À¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Î¿¹½Å¹Ò¡Ê25¡á¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£¿¹½Å¤Ïº£·î6Æü¤Î³«²ñ¼°¤Ç¤â´ú¼ê¤òÃ´¤¤¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ëºäËÜ¤Ï¿¹½Å¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿1·î¤Î·ëÃÄ¼°¤Ç´ú¼êÂå¹Ô¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ÏÅßµ¨Âç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿¤Î¥á¥À¥ë24¸Ä¤ò³ÍÆÀ¡£¶â¥á¥À¥ë5¸Ä¤â1998Ç¯Ä¹ÌîÂç²ñ¤ÈÊÂ¤Ó²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶â4¸Ä¤ò´Þ¤à¥á¥À¥ë9¸Ä¤ÈÎÌ»º¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤â²áµîºÇ¹â¤Î¥á¥À¥ë6¸Ä³ÍÆÀ¤Ç¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¥À¥Ö¥ëÉ½¾´Âæ¤ËÆÏ¤¡¢¥Ú¥¢¤Î»°±ºÍþÍè¡Ê24¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡Ê33¡áÆ±¡Ë¤ÏÆ±¼ïÌÜ½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê31¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë3¸Ä¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢²Æµ¨¤ò´Þ¤á¤ÆÆüËÜ½÷»ÒºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»¥á¥À¥ë¿ô¤ò10¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬Åßµ¨ºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¶â¥á¥À¥ë18¸Ä¡¢¥á¥À¥ëÁí¿ô41¸Ä¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¥È¥Ã¥×¡£ÊÆ¹ñ¤¬¶â¥á¥À¥ë12¸Ä¡¢¥á¥À¥ë33¸Ä¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤ÈÊÂ¤Ó¶â10¸Ä¡¢¥á¥À¥ëÁí¿ô¤Ï3°Ì¤Î30¸Ä¤È·òÆ®¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¶â5¸Ä¤ÏÁ´ÂÎ10°Ì¡¢¥á¥À¥ë24¸Ä¤Ï26¸Ä¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ë¼¡¤¤¤Ç5°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡²ó2030Ç¯Âç²ñ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ã³Æ¹ñ¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¿ô¡ä
(£±)¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¡¶â18¡¡¶ä12¡¡Æ¼11¡á¥á¥À¥ë41
(£²)ÊÆ¹ñ¡¡¶â12¡¡¶ä12¡¡Æ¼9¡á¥á¥À¥ë33
(£³)¥ª¥é¥ó¥À¡¡¶â10¡¡¶ä7¡¡Æ¼3¡á¥á¥À¥ë20
(£´)¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡¶â10¡¡¶ä6¡¡Æ¼14¡á¥á¥À¥ë30
(£µ)¥É¥¤¥Ä¡¡¶â8¡¡¶ä10¡¡Æ¼8¡á¥á¥À¥ë26
(£¶)¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¶â8¡¡¶ä9¡¡Æ¼6¡á¥á¥À¥ë23
(£·)¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¡¶â8¡¡¶ä6¡¡Æ¼4¡á¥á¥À¥ë18
(£¸)¥¹¥¤¥¹¡¡¶â6¡¡¶ä9¡¡Æ¼8¡á¥á¥À¥ë23
(£¹)¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¡¶â5¡¡¶ä8¡¡Æ¼5¡á¥á¥À¥ë18
(10)ÆüËÜ¡¡¶â5¡¡¶ä7¡¡Æ¼12¡á¥á¥À¥ë24