¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÊÄËë¡Û¤ê¤¯¤ê¤å¤¦ÂçµÕÅ¾¶â¡ªÌÚ¸¶¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤â¡×»°±º¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë¡×
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÆü¡¡ÊÄ²ñ¼°¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡¥Ù¥í¡¼¥Ê¸ÞÎØ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÊÄ²ñ¼°¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢¥ß¥é¥Î¤«¤éÌó140¥¥íÅì¤Î¥Ù¥í¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ÏÅßµ¨Âç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿¤Î¥á¥À¥ë24¸Ä¤ò³ÍÆÀ¡£¶â¥á¥À¥ë5¸Ä¤â1998Ç¯Ä¹ÌîÂç²ñ¤ÈÊÂ¤Ó²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î¥á¥À¥ë6¸Ä¤ò³ÍÆÀ¡£ÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¥À¥Ö¥ëÉ½¾´Âæ¤ËÆÏ¤¡¢¥Ú¥¢¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤³¤È»°±ºÍþÍè¡Ê24¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡Ê33¡áÆ±¡Ë¤ÏÆ±¼ïÌÜ½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç¥ê¥Õ¥È¥ß¥¹¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ5°ÌÈ¯¿Ê¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÇÀ¤³¦ÎòÂåºÇ¹â¤È¤Ê¤ë158¡¦13ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¹ç·×231¡¦24ÅÀ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£SP5°Ì¤«¤é¤ÎÄºÅÀ¤Ï¸ÞÎØ»Ë¾åºÇÂç¤ÎµÕÅ¾·à¡£06Ç¯¥È¥ê¥ÎÂç²ñ¤Î½÷»Ò¤Î¹ÓÀîÀÅ¹á¡¢14Ç¯¥½¥Á¡¢18Ç¯Ê¿¾»Âç²ñ¤ÎÃË»Ò¤Î±©À¸·ë¸¹¤Ë¼¡¤°¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÀï¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¸å¡¢¥ß¥¹¤«¤é¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä¥³¡¼¥Á¡¢TEAM¡¡JAPAN¤ÎÃç´Ö¡¢¤½¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤ÎÎå¤Þ¤·¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÚ¸¶¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥Ú¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«°ú¤Â³¤±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»°±º¤â¡ÖÃÄÂÎÀï¡¢¸Ä¿ÍÀï¤Ø¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¹¤«¤ÊÀ¼±ç¤ÎÃæ¤Ç³ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë³ê¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥Ú¥¢¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£