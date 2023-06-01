¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¥¨¥¥·¥ÓµÒÀÊ¤Ë¡ÈÆüËÜ¤Ç°ìÀ¤É÷óÓ¡É¤Î²û¤«¤·ÃËÀ¡¡14Ç¯¸å¤ÎÈ¯¸«¡Ö¤Þ¤µ¤«¡ª¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¤ËÊÄËë¡£17Æü´Ö¤ÎÇ®Àï¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ÎµÒÀÊ¤Ë¤Ï¡¢½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ²û¤«¤·¤Î¿ÍÊª¤¬´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë¡Ö¹¾Æî¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÎÎ®¹Ô¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿´Ú¹ñ¿Í²Î¼ê¤ÎPSY¡Ê¥µ¥¤¡Ë¤À¡£½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤ÎµÒÀÊ¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿»Ñ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¤Ã¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¡£¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¡£¿¿¤óÃæ¤Ë¤Ï¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÊISU¡Ë¤Î¥¥à¡¦¥¸¥ç¥è¥ë²ñÄ¹¡¢¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊÄ¶ÂçÊªÇÐÍ¥¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡ISU¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤ß¤Æ¡¡´Ö°ã¤Ã¤¿Åú¤¨¤Î¤ßÊç½¸Ãæ¡ª¡×¤ÈÊ¸ÌÌ¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¡£ÊÂ¤ó¤À´é¤Ö¤ì¤ËÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Þ¤µ¤«!!¡×
¡ÖPsyyyy¡×
¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¥º¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤À¤Í¡×
¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤ÈPsy¤Î´Ö¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¡©¡×
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤À¤í¡©¡×
¡Ö»ä¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¡×
¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö¥¹¥Æ¥¡ª¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤ÈPSY¡ª¡×
¡Ö¶Ã¤¤¤¿¡ª¡ª¡×
¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×
¡¡¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤òºÌ¤Ã¤¿¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÈäÏª¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¡¢¸°»³Í¥¿¿¡¢º´Æ£½Ù¤Î6¿Í¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
