¼¡²ó2030Ç¯Åßµ¨¸ÞÎØ¡È´üÂÔ¤Î¿·À±¡É¤ËÅçÅÄËã±û¡¢ÃæÅÄÍþ»Î¤é¡¡¸ÞÎØ¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬10¿Í¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¡¡¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Î¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÊÄËëÆü¤Î22Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼¡²ó2030Ç¯Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¡ÖÌ¾¤ò¤Ï¤»¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¼ã¼ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È10¿Í¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÎÅçÅÄËã±û¡Ê17¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÈÆ±ÃË»Ò¤ÎÃæÅÄÍþ»Î¡Ê17¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅçÅÄ¤Ïº£Âç²ñ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãæ°æ°¡Èþ¡Ê17¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤È¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Çº£²ó¤Ï½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ï¡Ö¥ß¥é¥Î¤Ç¤Ï17ºÐ¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÅçÅÄ¿¿±û¤È¤¤¤¦¤â¤¦°ì¿Í¤Î17ºÐ¤Î¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤ë¡£»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¼ã¤¹¤®¤Æ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¤À¤±¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢3Ï¢ÇÆ¤ä24Ç¯¥æ¡¼¥¹¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃæÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö24¡Á25Ç¯Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»þ¤Ï¤Þ¤À16ºÐ¤Ç¡¢¤½¤Î¸åÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¸½ºß17ºÐ¤Î¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÆüËÜ¤Î¿·À±¤Ï¡¢Ç¯Îð¤Î¤¿¤á¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ÎÄ´»Ò¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ì¤Ð2030Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÅçÅÄ¤ÈÃæÅÄ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÖÃ¥¬¥ª¥ó¡Ê17¡á´Ú¹ñ¡Ë¤ä¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥Ë¥«¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¡Ê20¡á¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£