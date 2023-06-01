¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¶â18¸Ä¡¢Åßµ¨ºÇÂ¿¡¡ÃÏ¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬ÂçÌö¿Ê
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬¶â¥á¥À¥ë18¸Ä¤Ëµ±¤¡¢16¸Ä¤ÎÁ°²óËÌµþÂç²ñ¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆÅßµ¨ºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤ª²È·Ý¤Î¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼µ÷Î¥¤Ç¥è¥Ï¥ó¥Í¥¹¥Ø¥¹¥Õ¥í¥È¡¦¥¯¥ì¥Ü¤¬Á´6¼ïÌÜÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥¹¥¡¼Ê£¹çÃË»Ò¤Ç¤Ï¥¤¥¨¥ó¥¹¥ë¥í¡¼¥¹¡¦¥ª¥Õ¥Æ¥Ö¥í¤¬3´§¡£¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤â3¼ïÌÜ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÏºÇ½ª¼ïÌÜ¤Î¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÃË»Ò·è¾¡¤òÀ©¤·¡¢12¸Ä¤Î¡Ö¶â¡×¤ò³ÍÆÀ¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ï½÷»Ò¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤¬ÊÆ¹ñÀª¤Ç24Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢ÃÄÂÎ¤Ï2Ï¢ÇÆ¡£¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼½÷»Ò¤â2¼ïÌÜ¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤Ï¤ª²È·Ý¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Ç5¸Ä¤Î¡Ö¶â¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤â5¸Ä¤Î¡Ö¶â¡×¤ò¼è¤Ã¤Æ·×10¸Ä¤È³èÌö¤·¤¿¡£³«ºÅ¹ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÏÁ°²ó¤«¤é5ÇÜ¤È¤Ê¤ë10¸Ä¤Î¡Ö¶â¡×¤ÈÂçÌö¿Ê¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼½÷»Ò¤Ç¥Õ¥§¥Ç¥ê¥«¡¦¥Ö¥ê¥Ë¥ç¥Í¤¬2´§¡£¥ê¥å¡¼¥¸¥å¤Ï2¼ïÌÜ¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï1998Ç¯Ä¹ÌîÂç²ñ¤ËÊÂ¤ÖºÇÂ¿5¸Ä¤Î¡Ö¶â¡×¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¥á¥À¥ëÁí¿ô¤Ï24¸Ä¤Ç¡¢ËÌµþÂç²ñ¤Î18¸Ä¤òÄ¶¤¨¤Æ²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë