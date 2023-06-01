¡ÚÂ®Êó¡Û¥¤¥é¥ó³°Áê¡È26Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î³Ë¶¨µÄ¤ËÎ×¤à¡É¡¡ÊÆ¡ÖºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»ö¹¶·â¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³°Áê¤Ï26Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤È³Ë¶¨µÄ¤ËÎ×¤à¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥ó¤Î¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤Ï22Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«CBS¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢26Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î³Ë¶¨µÄ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥é¥°¥Á»á¤Ï¡¢¡Ö³°¸òÅª²ò·è¤Î²ÄÇ½À¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¯¡¢²ò·èºö¤Ï¼ê¤ÎÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¹ç°Õ¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¡×¤ÏÊ£¿ô¤Î¥¢¥á¥ê¥«Åö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥¤¥é¥ó¤«¤é48»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê³Ë¹ç°Õ°Æ¤¬¼¨¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤Ó¶¨µÄ¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥é¥ó¤Î³Ë¶¨µÄ¤Ïº£·î6Æü¤ËºÆ³«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2²ó¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÃæÅì¤Ë¶õÊì¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤Ê¤É·³»öÎÏ¤ò½¸·ë¤µ¤»¡¢¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤â¼¤µ¤Ê¤¤¹½¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¹â´±¤Ï¡¢³Ë¶¨µÄ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÃæÅìÃ´ÅöÆÃ»È¤é¤¬¡Ö¹¶·âÌ¿Îá¤ò½Ð¤¹Á°¤Ë³°¸ò¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë½õ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£²ó¤Î¶¨µÄ¤¬¡ÖºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¥¦¥é¥óÇ»½Ì¤Î´°Á´Ää»ß¤òµá¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ËÊ¼´ï¤Ø¤ÎÅ¾ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¤¤È¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸ÂÄêÅª¤ÊÇ»½Ì¤ò´Þ¤àÄó°Æ¤â¸¡Æ¤¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£