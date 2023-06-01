30Ç¯Âç²ñ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÊ¬»¶³«ºÅ¡¡°ìÉô²Æµ¨¶¥µ»¤¬°Ü¹Ô¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼¡²ó2030Ç¯Âç²ñ¤Ïº£²ó¤ËÂ³¤¡¢´ûÂ¸¤«²¾Àß¤Î»ÜÀß¤òÂ¿¤¯³èÍÑ¤·¤¿Ê¬»¶³«ºÅ¡£¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Ï30Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Î°ìÉô²Æµ¨¶¥µ»¤ÎÅß°Ü¹Ô¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¡¢Åß¤Îº×Åµ¤¬ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡2ÃÏ°è·÷¡¢·×»Í¤Ä¤Î²ñ¾ì·²¤Ç¹Ô¤¦¡£ÅìÉô¥ª¡¼¥Ù¥ë¥Ë¥å¡¦¥í¡¼¥Ì¡¦¥¢¥ë¥×¤Ï²¤½£¥¢¥ë¥×¥¹ºÇ¹âÊö¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤¬ÍÌ¾¤ÇÀã¾å¶¥µ»¤Î²ñ¾ì¤¬½¸Ãæ¡£ÆîÅìÉô¥×¥í¥Ð¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¡¦¥³¡¼¥È¥À¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥Ë¡¼¥¹¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ä¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡¢ÊÄ²ñ¼°¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£³«²ñ¼°²ñ¾ì¤ÏÌ¤Äê¡£´ûÂ¸»ÜÀß¤¬¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤«¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Î³«ºÅ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ´ü¤Ï2·î1¡Á17Æü¡£1992Ç¯¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¥Ó¥ëÂç²ñ¤Î²ñ¾ì¤â»È¤¤¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ä¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¹ñºÝÂç²ñ¤Î³«ºÅ¼ÂÀÓ¤¬ËÉÙ¤À¡£¤¿¤À¡¢¶¥µ»¼ïÌÜ¤Î²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ëIOC¤¬¼Â»Ü¼ïÊÌ¡¢¼ïÌÜ¤äÄÉ²Ã¶¥µ»¤ò6·î¤Ë·è¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì·×²è¤¬¤Þ¤À¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î¥°¥í¥¹¥Ô¥í¥ó²ñÄ¹¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯»ñ¶â¤â¸Â¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Âç²ñ¤Ï¼Â¸½²ÄÇ½¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë