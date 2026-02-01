ËÜÅÄË¾·ë¡¡¡ÖCA¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¡©¡Ë¡×¤Ê¤ê¤¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄË¾·ë¡Ê21¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£CAÉ÷¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖCA¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¡©¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿ËÜÅÄ¡£Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Ã¤Ý¤¤¥¹¡¼¥Ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò´¬¤¤¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¢¡ËÜÅÄ¡¡Ë¾·ë¡Ê¤Û¤ó¤À¡¦¤ß¤æ¡Ë2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë6·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¡×¡¢TBS¡Ö¥³¥É¥â·Ù»¡¡×¡¢±Ç²è¡Ö¥Ý¥×¥é¤Î½©¡×¤Ê¤É¡£20Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×16ÂåÌÜ±þ±ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£