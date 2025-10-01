Snow Man ÌÜ¹õÏ¡¡¢medicube¿·CM¤ÇNY ¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ø¡¡À¤³¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÉÁ¤¤¤¿±Ñ¸ì¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë
¡¡Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬¡¢ËÜÆü2·î23Æü¤è¤ê½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ëmedicube¡Ê¥á¥Ç¥£¥¥åー¥Ö¡Ë¤Î¿·¥°¥íー¥Ð¥ëCM¡ØMeMe in N.Y.ÊÓ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥±¥¢¥é¥ó¥É medicube¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó³¤³°ºîÉÊ¤Ø¤Î»²²Ã¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò³¤³°¤Þ¤Ç¹¤²¤Æ¤¤¤ëÌÜ¹õ¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ëµ¯ÍÑ¡£À¤³¦Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ØÄ©Àï¤¹¤ëÌÜ¹õ¤Î»ÑÀª¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢¡Ö¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é½¢Ç¤¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿·CM¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯ ¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤ËÎ©¤ÄÌÜ¹õ¤¬¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢µðÂç¤Ê²°³°¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤ë¼«¿È¤Î»Ñ¤À¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÈMeMe¡É¤ÎÊ¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈþÍÆ±Õ¤äÈþ´é´ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÌÜ¹õ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÎÌÜ¹õ¤¬¡ÖAre You Ready¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÌÜ¹õ¤¬¤Þ¤ë¤Ç²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖI'm ready.¡×¤È²óÅú¡£medicube¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÜ¹õ¤¬À¤³¦¤ØÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ê¥Õ¡¢¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤Ù¤Æ±Ñ¸ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿ËÜCM¡£»£±Æ¤Ï¡¢Á´¿È¹õ¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥·¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤È¡¢²°³°¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÇÎ®¤ì¤ë±ÇÁü¤Ç¸«¤»¤ë¤Þ¤Ö¤·¤¤Çò¤¤¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÀßÄê¤ÎÃæ¡¢±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤È¤È¤â¤Ë¤É¤³¤«¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤Ê»Ñ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤ëÌÜ¹õ¡£°ìÊý¡¢¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤ËÎ©¤Ä¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤ÎËÜ³Ê³èÆ°¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤ËÎ×¤à¼«¿È¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æâ¤Ê¤ë¹âÍÈ´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¥á¥é¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÇ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¿¿·õ¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢¾ï¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»ÑÀª¤â¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤«¤é¿¶ÉÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¹¥Þー¥È¤Ëµ¯¤¾å¤¬¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ëÌÜ¹õ¤Î°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£»£±Æ½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï¡¢Â£¤é¤ì¤¿²ÖÂ«¤òÊú¤¨¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ìÎé¡£¤½¤ó¤Ê¿¿Ùõ¤Ê»Ñ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸½¾ì¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤¿»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌÜ¹õ¤Ï¡¢»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢medicube¤ÎÈþÍÆ±Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤ÎÈ©¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤È¡¢¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnow Man¡Ë¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Û
¡¦medicube¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤¿´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¿·¤·¤¤·Ê¿§¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤âµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤³¤ÎCM¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬
¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤Ëmedicub¤Î¤è¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦medicube¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¼ÂºÝ¤ËËÍ¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ëº£²È¤Ç¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥»¥é¥à¤È¡¢PDRN¥Ô¥ó¥¯¥¢¥ó¥×¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ò¸ß¤Ëº£Æü¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ò»È¤ª¤¦¤«¤Ê¤È¤«¡¢¿ôÆü·Ð¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤³¤Ã¤Á»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤«¤·¤Æ¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁª¤Ö¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¤³¤Î2¤Ä¤ò¸ò¸ß¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÈ©¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
