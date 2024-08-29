Æà½ï¡¡¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¶¦±é¤Ç¡ÖÀ¨¤¤¶½Ê³¡×¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¡¡¥É¥é¥Þ¶¦±é¤È¤Ï°ã¤¦»Ñ¤Ë¡Ö¿·Á¯¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÆà½ï¡Ê31¡Ë¤¬22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖGolden¡¡SixTONES¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ°ÊÍè¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¡È¶½Ê³¡É¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÆà½ï¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡£¶¦±é·Ð¸³¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¥¤¥â¥È¤Ï¡ÖÅìµþ¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢2025Ç¯1·î¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë-¹ñºÝÁÜºº»ö·ïÊí-¡×°ÊÍè¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿Æà½ï¤Ï¡Öº£Æü¡¢¿·Á¯¤Ç¡£¥¤¥â¥È¤µ¤ó¤ÎÈýÌÓ¤¬ÂÀ¤¤¡×¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤Ï°ã¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥â¡¼¥É¤Î¥¤¥â¥È¤Î»Ñ¤Ë´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ¨¤¤¶½Ê³¡Ä¶½Ê³¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¡£