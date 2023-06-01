Snow ManÌÜ¹õÏ¡¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤ ¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢ÉñÂæ¤Ë¥»¥ê¥Õ¡¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óÁ´¤Æ±Ñ¸ì¤Ç»£±Æ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/23¡ÛSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥±¥¢¥é¥ó¥É¡Ömedicube¡Ê¥á¥Ç¥£¥¥å¡¼¥Ö¡Ë¡×¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¥°¥í¡¼¥Ð¥ëCM¡ÖMeMe in N.Y.ÊÓ¡×¤¬¡¢2·î23Æü¤è¤ê½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÜ¹õÏ¡¡¢Á´Éô±Ñ¸ì¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ëCM
¡Ö¥á¥Ç¥£¥¥å¡¼¥Ö¡×¤Ï¡¢ËèÆü¤¬¥¨¥¹¥Æµ¢¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÈ©¤ØÆ³¤¯¡¢ËÜ³Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¡õÈþ´é´ï¥Ö¥é¥ó¥É¡£À¤³¦Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ØÄ©Àï¤¹¤ëÌÜ¹õ¤Î»ÑÀª¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢ÌÜ¹õ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ø¤Î½¢Ç¤¤¬¼Â¸½¡£¿·CM¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤ËÎ©¤ÄÌÜ¹õ¤¬¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢µðÂç¤Ê²°³°¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤ë¼«¿È¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖMeMe¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¤È¤â¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈþÍÆ±Õ¤äÈþ´é´ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÌÜ¹õ¤Î»Ñ¡£¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÎÌÜ¹õ¤¬¡ÖAre You Ready¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÌÜ¹õ¤¬¤Þ¤ë¤Ç²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖI'm ready.¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¥å¡¼¥Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÜ¹õ¤¬À¤³¦¤ØÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ÆâÍÆ¡£»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÌÜ¹õ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥Ç¥£¥¥å¡¼¥Ö¤ÎÈþÍÆ±Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤ÎÈ©¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤È¡¢¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥»¥ê¥Õ¡¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁ´¤Æ±Ñ¸ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿ËÜCM¡£»£±Æ¤Ï¡¢Á´¿È¹õ¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥·¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤È¡¢²°³°¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÇÎ®¤ì¤ë±ÇÁü¤Ç¸«¤»¤ë¤Þ¤Ö¤·¤¤Çò¤¤¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¼Â»Ü¡£¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÀßÄê¤ÎÃæ¡¢±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤È¤È¤â¤Ë¤É¤³¤«¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê»Ñ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤ëÌÜ¹õ¡£°ìÊý¡¢¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤ËÎ©¤Ä¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤ÎËÜ³Ê³èÆ°¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤ËÎ×¤à¼«¿È¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æâ¤Ê¤ë¹âÍÈ´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë±éµ»¤òÈäÏª¡£ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÌÜ¹õ¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿µ®½Å¤Ê»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥«¥á¥é¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÇ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¿¿·õ¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢¾ï¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤à¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»ÑÀª¤â°õ¾ÝÅª¡£²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿¶¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ëµ¯¤¾å¤¬¤ë°ìËë¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ëÌÜ¹õ¤Î°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£»£±Æ½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï¡¢Â£¤é¤ì¤¿²ÖÂ«¤òÊú¤¨¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ìÎé¡£¿¿Ùõ¤Ê»Ñ¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¸½¾ì¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤¿»£±Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¦medicube¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤¿´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¿·¤·¤¤·Ê¿§¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤âµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤³¤ÎCM¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬
¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤Ëmedicub¤Î¤è¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦medicube¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¼ÂºÝ¤ËËÍ¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ëº£²È¤Ç¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥»¥é¥à¤È¡¢PDRN¥Ô¥ó¥¯¥¢¥ó¥×¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ò¸ß¤Ëº£Æü¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ò»È¤ª¤¦¤«¤Ê¤È¤«¡¢¿ôÆü·Ð¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤³¤Ã¤Á»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤«¤·¤Æ¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁª¤Ö¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¤³¤Î2¤Ä¤ò¸ò¸ß¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÈ©¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉñÂæ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¡£·Ú²÷¤Ê²»³Ú¤Ë¾è¤»¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¤è¤¦¤ËÊâ¤¯¡¢Á´¿È¤ò¹õ¤Î°áÁõ¤Ç¥¥á¤¿ÌÜ¹õ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Õ¤ÈÌÜ¤ò¾å¤²¤¿ÌÜ¹õ¤Ï¡¢²°³°¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¥å¡¼¥Ö¤Î±ÇÁü¤òÌÜ·â¡£¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÌÜ¹õ¤Î¤Ë¡¢¡ÖMeMeinN.Y.¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
±ÇÁü¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈþÍÆ±Õ¡ÖPDRN¥Ô¥ó¥¯¥Ú¥×¥Á¥É¥¢¥ó¥×¥ë¡×¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢ËË¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¼«¿È¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤ËÂç¤¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¼«¿È¤Î»Ñ¤Ë¹âÍÈ´¶¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤ÎÌÜ¹õ¡£Â³¤¤¤Æ±ÇÁü¤Ï¡¢¿·È¯Çä¤ÎÈþ´é´ï¡Ö¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥×¥íX2¡×¤òËË¤Ë¤¢¤Æ¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÌÜ¹õ¤Î»Ñ¤Ø¤ÈÊÑ²½¡£¤½¤·¤Æ¡¢±ÇÁüÆâ¤ÎÌÜ¹õ¤¬¼ê¤Ë»ý¤ÄÈþ´é´ï¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¡¢¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤ÎÌÜ¹õ¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖAreYouReady¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤ÎÌÜ¹õ¤Ï¡¢¥¦¥£¥ó¥¯¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤éËË¤ò»Ø¤Ç·Ú¤¯¤¿¤¿¤¡¢¡ÖI'mready.¡×¤È±þ¤¨¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¥å¡¼¥Ö¡×¤ÎÈþÍÆ±Õ¤äÈþ´é´ï¤ÇÈ©¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤¿ÌÜ¹õ¤¬¡¢ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ø¤Î¹âÍÈ´¶¤ËÂ¥¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤ò¶î¤±½Ð¤¹»Ñ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£³¤³°¤Ç¤ÎËÜ³Ê³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÌÜ¹õ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤È¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö¥á¥Ç¥£¥¥å¡¼¥Ö¡×À½ÉÊ¤¬¡È¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡É¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡ÌÜ¹õÏ¡¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ëµ¯ÍÑ
