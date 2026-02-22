½é¤á¤Æ¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¡ª½é¿´¼Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê»ý¤ÁÊª¤ÈÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤È¤á
¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò·×²è¤¹¤ëºÝ¡¢²¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«ÌÂ¤¦½é¿´¼Ô¥é¥¤¥Àー¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ»Ãæ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤®¡¢²÷Å¬¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î»ý¤ÁÊª¤òÂ·¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤è¤ê²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤¯¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¥é¥¤¥Àー¤Ë³ÎÇ§¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡Ö¥Äー¥ê¥ó¥°¤ËÉ¬Í×¤ÊºÇÄã¸Â¤Î»ý¤ÁÊª¡×¤È¤è¤ê¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ê»ý¤ÁÊª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¤Ç³Ú¤·¤¤¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2025年1月30日
ºÇÄã¸Â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Äー¥ê¥ó¥°¤Î»ý¤ÁÊª
¥Ð¥¤¥¯¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤äµÞ¤ÊÅ·¸õ¤ÎÊÑ²½¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò°ÂÁ´¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º´ðËÜÁõÈ÷¤È»ý¤ÁÊª¤òÂ·¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ë½Ð¤«¤±¤ëºÝ¤ËºÇÄã¸Â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ç¤«¤±¤ë¥é¥¤¥Àー¡¢ÆÃ¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤¼¤Ò½ÐÈ¯Á°¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ÎÈ÷¤¨¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
1.¡¡·È¹ÔÉ¬¿Ü¤ÎË¡Åª½ñÎà
¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ë½Ð¤«¤±¤ëºÝ¡¢É¬¤º·È¹Ô¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¡×¡Ö¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¾ÚÌÀ½ñ¡×¡Ö¼Ö¸¡¾Ú¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï·Ú¼«Æ°¼ÖÆÏ½ÐºÑ¾Ú¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ë¡Åª½ñÎà¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¥³¥Ôー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯É¬¤º¸¶ËÜ¤ò·È¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¡Î§¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÈÂÓ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈ³Â§¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸òÄÌ¸¡Ìä¤ä¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ç¤Î³ÎÇ§ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾ï¤Ë·ÈÂÓ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î½ñÎà¤¬¤Ê¤¤¤ÈËü¤¬°ì»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¡¢É¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤º¡¢Áê¼ê¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¤È¤ÎÂÐ±þ¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¸Î¸å¤Î½èÍý¤Ë¤Ï¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¾ÚÌÀ½ñ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢Ç¤°ÕÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î¾Ú½ñ¤âÊ»¤»¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ø¤ÎÇå½þ¼êÂ³¤¤ò¤è¤ê°Â¿´¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·È¹Ô¤¹¤ë»þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ºâÉÛ¤Ê¤É¤Îµ®½ÅÉÊ¤È°ì½ï¤Ë¡¢¾ï¤Ë¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥·ー¥ÈÎ¢¤Ê¤É¥Ð¥¤¥¯¤Î¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëü¤¬°ì¥Ð¥¤¥¯ËÜÂÎ¤¬ÅðÆñ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¾ÚÌÀ½ñÎà¤â¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÇ¨¤ì¤äÀÞ¤ê¶Ê¤²¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Ì©ÊÄ¤Ç¤¤ëÊÝÂ¸ÂÞ¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
Ç¤°ÕÊÝ¸±¤È¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ë²ÃÆþ¤Î´«¤á
°Â¿´¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ë¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤é¡¢Ç¤°ÕÊÝ¸±¤È¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¤°ÕÊÝ¸±¤Ï¥Ð¥¤¥¯ËÜÂÎ¤ÎÂ»³²¤ä¡¢Â¾¿Í¤ËÍ¿¤¨¤¿Â»³²¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½þ¤Ê¤É¤¬ÌÜÅª¤ÎÊÝ¸±¤Ç¤¹¡£²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤Çå½þ³Û¤Î¾å¾è¤»Êä½þ¤Ë²Ã¤¨¡¢»ö¸ÎÁê¼ê¤Î¥Ð¥¤¥¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤äÆ±¾è¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÊä½þ¤Ê¤É¤â¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ï¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸»þ¤Îµß±ç¡¦¥µ¥Ýー¥È¤¬ÌÜÅª¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Äー¥ê¥ó¥°Ãæ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Î¥ì¥Ã¥«ー°ÜÆ°¡¢¥Ñ¥ó¥¯½¤Íý¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¾å¤¬¤ê¤ÎÂÐ±þ¡¢¥¬¥¹·ç»þ¤ÎÇ³ÎÁÊäµë¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤¬Ç¤°ÕÊÝ¸±¤ËÉÕÂÓ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ä·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤¿¤áÁªÄê¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ç¤°ÕÊÝ¸±¤È¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÌò³ä¤ò»ý¤ÄË¡ÅªµÁÌ³¤òÄ¶¤¨¤¿½ÅÍ×¤ÊÊÝ¾ã¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÎ¾Êý²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
2.¡¡¸½¶â
¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¾å¤Ç°Õ³°¤È¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¸½¶â¤Ç¤¹¡£¥Äー¥ê¥ó¥°Ãæ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ä°û¿©Å¹¡¢µÙ·Æ½ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¸½¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤Ç¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤äÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¶â¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯É¬Í×¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»³´ÖÉô¤äÃÏÊý¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ä°ìÉô¤ÎÍÎÁÆ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢¸½¶â¤Ç¤ÎÄÌ¹ÔÎÁ¶â»ÙÊ§¤¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸½¶â¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.¡¡¼ÖºÜ¹©¶ñ
¥Äー¥ê¥ó¥°Ãæ¤ÎÍ½´ü¤·¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¸Î¾ã¤ËÈ÷¤¨¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¼ÖºÜ¹©¶ñ¤ÏÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤È¤â¤È¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Ï¡¢¶ÛµÞ»þÍÑ¤Ë¥¹¥Ñ¥Ê¤ä¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢¥ì¥ó¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê¼ÖºÜ¹©¶ñ¤¬ÉÕÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀìÍÑ¤Î¹©¶ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¹²¤Æ¤ºÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¯Á°¤ÏÉ¬¤ºÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢»È¤¤Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ð¥¤¥¯¹ØÆþÅ¹Åù¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÕÂ°¤Î¼ÖºÜ¹©¶ñ¤Ï´ðËÜÅª¤Ê¹©¶ñ¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢½ÉÇñ¤ä¥í¥ó¥°¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¤Î¼ÖºÜ¹©¶ñ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤ê°Â¿´¤Ç¤¹¡£¹©¶ñ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¿Ë¶â¤ä·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡¢¥Ó¥Ëー¥ë¥Æー¥×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÇËÂ»¤·¤¿¥Ñー¥Ä¤òÎ±¤á¤¿¤ê¡¢¥±ー¥Ö¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¤Ê¤É¤Î±þµÞ½èÃÖ¤¬¤Ç¤¤Æ°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¼ÖºÜ¹©¶ñ¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç·ÚÎÌ¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹¤ò°µÇ÷¤»¤º¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ú¥ó¥Á¤ä¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Äー¥ë¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Äー¥ë¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ëü¤¬°ì¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤¼¤Ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
4.¡¡ ¥Ñ¥ó¥¯½¤Íý¥¥Ã¥È
¥Á¥åー¥Ö¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ç¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ç¤«¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ñ¥ó¥¯½¤Íý¥¥Ã¥È¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤ò¶¯¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥åー¥Ö¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥¯¤ò¤·¤Æ¤â´Ë¤ä¤«¤Ë¶õµ¤¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯ÉáµÚ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥åー¥Ö¥¿¥¤¥ä¤Î¤è¤¦¤Ë°ìµ¤¤Ë¶õµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ëü¤¬°ì¥Ñ¥ó¥¯¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÈæ³ÓÅª´ÊÃ±¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¤Î±þµÞ½èÃÖ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï°Ï©¤òÄÌ¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¥Ñ¥ó¥¯½¤Íý¥¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁö¹Ô¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½é¿´¼Ô¥é¥¤¥Àー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î¥Ñ¥ó¥¯¤¬¿´ÍýÅª¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥ó¥°¥Äー¥ê¥ó¥°¤ä»³´ÖÉô¤Ø¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï»ý¤Á±¿¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¿¥¤¥ä¤Î¼ïÎà¤Ë¹ç¤Ã¤¿½¤Íý¥¥Ã¥È¤Î»È¤¤Êý¤äÃí°Õ»ö¹à¤ÏÀ½ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½é¿´¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢½¤Íýºî¶È¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ï¡¢²ûÃæÅÅÅô¤ò·ÈÂÓ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Ìë´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥Äー¥ê¥ó¥°Àè¤Ç¤Î¥Ñ¥ó¥¯½¤Íý¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç±þµÞ½èÃÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£½¤Íý¸å¤ÏÂ®¤ä¤«¤ËÀìÌçÅ¹¤Ç¥¿¥¤¥ä¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ëü¤¬°ì¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ÷¤¨¡¢¥Ñ¥ó¥¯½¤Íý¥¥Ã¥È¤ò¾ï¤Ë·ÈÂÓ¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5.¡¡¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥Àー
À¸³è¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¡¢¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ê¥Ó¤ä²»³Ú¡¢Ãç´Ö¤È¤ÎÄÌ¿®¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÉ¬¿Ü¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥Ð¥¤¥¯¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¤Ê¤é¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥Àー¤ÎÍøÍÑ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤ä¡¢¥ß¥éー¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¿¥ó¥¯¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤â¿¶Æ°¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ä³ÑÅÙÄ´À°¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡¢ËÉ¿åÀ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿È¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÅ¬¤·¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÁö¹ÔÃæ¤ËÁàºî¤·¤¿¤ê¡¢²èÌÌ¤òÃí»ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6.¡¡¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢
¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Å·¸õ¤¬µÞÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢¤ÏÆÍÁ³¤Î±«¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¡¢É¬¤ºÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¤¥¯ÍÑ¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢¤È°Û¤Ê¤ê¥Ð¥¤¥¯Áö¹Ô»þ¤Î±«¤ËÅ¬¤·¤¿ÆÃÄ§¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥¤¥¯ÍÑ¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Á°¤«¤é±«¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤²¤ë¤è¤¦¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤¬Ê¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏÁö¹Ô»þ¤ÎÉ÷¤Ç¿þ¤¬¥Ð¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Æー¥×¤Ê¤É¤ÎÎ±¤á¶ñ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°¤äÉ÷°µ¤Ë¤è¤ë¿»Æ©¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÂÑ¿å°µ¤â¹â¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÄÌµ¤À¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤â¤¢¤ë¤¿¤á½ë¤¤»þ´ü¤Î±«¤Ç¤â¾ø¤ì¤òËÉ¤®¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â²÷Å¬¤µ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î±«ÂÐºö¤âËº¤ì¤º¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥·ー¥ë¥É¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥Ð¥¤¥¯¥·ー¥ë¥ÉÀìÍÑ¤ÎÆÞ¤ê»ß¤á¤òÅÉ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±«Å·»þ¤ËÎä¤¨¹þ¤ó¤ÀÆü¤ÎÉÔ²÷¤ÊÆÞ¤ê¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ»ë³¦¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³°Â¦¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥¯¥·ー¥ë¥ÉÀìÍÑ¤ÎÙû¿å¥¹¥×¥ìー¤ò¿á¤¤«¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢±«¤¬Î³¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á»ë³¦ÉÔÎÉ¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
7.¡¡ËÉ´¨Ãå
¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ïµ¨Àá¤ä»þ´ÖÂÓ¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤²¹¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ËÉ´¨Ãå¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê»ý¤ÁÊª¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°Ãæ¤ËÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤È¡¢½¸ÃæÎÏ¤äÈ¿±þÂ®ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¡¢ÂÎÎÏ¤â¾ÃÌ×¤¹¤ë¤¿¤á°ÂÁ´±¿Å¾¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½é¿´¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´¨¤µ¤Ë¤è¤ëÉÔ²÷´¶¤¬±¿Å¾¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Å¬ÀÚ¤ÊËÉ´¨Ãå¤Î½àÈ÷¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
ËÉ´¨Ãå¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥¤¥ó¥Êー¡¢¥°¥íー¥Ö¡¢¥Í¥Ã¥¯¥¦¥©ー¥Þー¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îä¤¿¤¤É÷¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ëËÉÉ÷ÁÇºà¤ä¡¢ÂÎ²¹¤òÅ¬ÀÚ¤ËÊÝ»ý¤¹¤ëÊÝ²¹À¤Î¹â¤¤¥À¥¦¥óÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Äー¥ê¥ó¥°¤Î¾ì½ê¤ä»þ´ÖÂÓ¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËÉ´¨Ãå¤Ï¾ï¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Å¤ÍÃå¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥°¤ËÀÑ¤ó¤Ç¤â¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤ÎÀ½ÉÊ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²÷Å¬¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ËÉ´¨ÂÐºö¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê»ý¤ÁÊª¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ë¡Åª½ñÎà¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÖºÜ¹©¶ñ¤ä¥Ñ¥ó¥¯½¤Íý¥¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥Àー¤ä¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤Ï°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ê¥Äー¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë½é¿´¼Ô¥é¥¤¥Àー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤®¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥Ð¥¤¥¯¥é¥¤¥Õ¤òËþµÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ê5¤Ä¤Î»ý¤ÁÊª
¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ°ÂÁ´¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î»ý¤ÁÊª¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¾Ò²ð¤¹¤ë5¤Ä¤Î»ý¤ÁÊª¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ç¥Äー¥ê¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í½´ü¤·¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤¹¤ë½õ¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÄ¹»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤ä¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½é¿´¼Ô¥é¥¤¥Àー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·Ð¸³¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌòÎ©¤ÄÊØÍø¤Ê»ý¤ÁÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1.¡¡¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー
¥Äー¥ê¥ó¥°Ãæ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¤¥ó¥«¥à¡¢¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤ò»È¤¦¾ìÌÌ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢ÅÅÃÓÀÚ¤ì¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£Æ»Ãæ¤ÇÅÅ¸»¤Î³ÎÊÝ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï½ÅÊõ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï¡¢ÍÆÎÌ¤ä¥µ¥¤¥º¡¢½¼ÅÅÂ®ÅÙ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æüµ¢¤ê¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÍÆÎÌ¤Ï10,000mAh¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥«¥à¤Ê¤ÉÂ¾¤Î½¼ÅÅ¤¬É¬Í×¤Êµ¡´ï¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¤Ç¤¹¡£¥Äー¥ê¥ó¥°¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÌÜÅªÃÏ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¤Ù¤ºòÆü¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â°Õ¼±¤·¤ÆÁªÄê¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2.¡¡¥¤¥ó¥«¥à
¥¤¥ó¥«¥à¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÀーÆ±»Î¤äÆ±¾è¼Ô¤È¥¹¥àー¥º¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ÎÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥Äー¥ê¥ó¥°Ãæ¤ËÃç´Ö¤È²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¸åÊý¤òÁö¤ëÃç´Ö¤Ë¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëºÝ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥¹¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥«¥à¤¬¤¢¤ë¤È¡¢½¸¹ç¾ì½ê¤äÆ»¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤âÁö¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤¿¤áÊØÍø¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤ÏBluetooth¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ÈÀÜÂ³¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤ò¤â¤Ä¥¤¥ó¥«¥à¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹¥¤¤Ê²»³Ú¤òºÆÀ¸¤·¤¿¤ê¡¢¥Ê¥Ó¤Î²»À¼°ÆÆâ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤ÈÂ¿µ¡Ç½¤ÊÀ½ÉÊ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥«¥à¤òÁªÄê¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï¿®µ÷Î¥¤äËÉ¿åÀÇ½¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î»ýÂ³»þ´Ö¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3.¡¡¥ï¥¤¥äー¥í¥Ã¥¯¤ÈÆîµþ¾û
¥Äー¥ê¥ó¥°Àè¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤òÄä¤á¤Æ´Ñ¸÷¤¹¤ë¤È¡¢Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥·ー¥È¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤ä¥Ð¥¤¥¯ËÜÂÎ¤òÅðÆñ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢ÅðÆñËÉ»ß¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¤¥¯ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥äー¥í¥Ã¥¯¡×¡¢¥·ー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï¥¸¥Ã¥Ñー¤ÎÎ±¤á¶ñ¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡ÖÆîµþ¾û¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ï¥¤¥äー¥í¥Ã¥¯¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ýー¥ë¤äºô¤Ê¤É¤Ë¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡¢Æîµþ¾û¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÂÀ¤¯¤Æ²õ¤µ¤ì¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Ãó¼Ö¤·¤Æ¤«¤é¥Ð¥¤¥¯¤òÎ¥¤ì¤ëºÝ¡¢¥ß¥éーÉôÊ¬¤Ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤±¤ë¥é¥¤¥Àー¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥í¥Ã¥¯¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥í¥Ã¥¯¤ÏÆîµþ¾û¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê´ðËÜÅª¤Ë¥·ー¥È²¼¤Î¥Õ¥ìー¥àÉôÊ¬¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎD¥ê¥ó¥°¤ò¤Ò¤Ã¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥í¥Ã¥¯¤¬¤µ¤ì¡¢ÅðÆñ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼ê»ý¤Á¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¿È·Ú¤Ë´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°¤ÇÅðÆñ¤äÊ¶¼º¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âËÉÈÈ¥°¥Ã¥º¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4.¡¡¥Ð¥¤¥¯ÍÑ¤Î»æÃÏ¿Þ
¥Ç¥¸¥¿¥ëÃÏ¿Þ¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤Ç¤â¡¢»æÃÏ¿Þ¤Ï¥Äー¥ê¥ó¥°¤ÇÌòÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë»³´ÖÉô¤ä¹Ù³°¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤«¤º¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃÏ¿Þ¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»æÃÏ¿Þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄÌ¿®´Ä¶¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÀÚ¤ì¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¤Ë¥ëー¥È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»æÃÏ¿Þ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¾¼Ê¸¼Ò¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥¯ÍÑ¤Î»æÃÏ¿Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Äー¥ê¥ó¥°¥Þ¥Ã¥×¥ë¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢´Ñ¸÷Ì¾½ê¤äµÙ·Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢·Ê¿§¤ÎÎÉ¤¤¥ëー¥È¤Ê¤É¡¢¥Ð¥¤¥¯¥Äー¥ê¥ó¥°¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÎÌÜÅªÃÏ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤ë³Ú¤·¤µ¤â¤¤Ã¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ÎÊØÍø¤Ê¥Äー¥ë¤â¤â¤Á¤í¤óÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤Æ¥Äー¥ê¥ó¥°¥Þ¥Ã¥×¥ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¥Äー¥ê¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
5.¡¡¥Äー¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡Ê¼ÖºÜ¥Ð¥Ã¥°¡Ë
¥Äー¥ê¥ó¥°»þ¡¢²ÙÊª¤òÆþ¤ì¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¤ä¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤òÄ¹»þ´Ö¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈè¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¿¥Äー¥ê¥ó¥°Àè¤Ç¤ªÅÚ»º¤òÇã¤Ã¤Æ²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤¬¼ÖºÜ²ÄÇ½¤Ê¥Äー¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
¥Äー¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥·ー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¿¥ó¥¯¥Ð¥Ã¥°¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼è¤êÉÕ¤±°ÌÃÖ¤äÍÆÎÌ¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Äー¥ê¥ó¥°¾ì½ê¤äÌÜÅª¡¢½ÉÇñ¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¡¢¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¿¥ó¥¯¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤é¡¢ÉÑÈË¤Ë½Ð¤·Æþ¤ì¤·¤¿¤¤¥¹¥Þ¥Û¤äÃÏ¿Þ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ËÊØÍø¤Ç¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥°¤ä¥·ー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤é¡¢¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢¤äËÉ´¨¶ñ¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¤ªÅÚ»º¤Ê¤É¤«¤µ¤Ð¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Äー¥ê¥ó¥°¤Î²ÙÊª´ÉÍý¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿È·Ú¤Ê¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢Áö¹ÔÃæ¤Ë²£ÍÉ¤ì¤·¤Ê¤¤Àß·×¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ä¡¢ÆÃÄê¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¡¢ËÉ¿åÀ¤¬¹â¤¤¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤Éµ¡Ç½¤â¤µ¤Þ¤¶¤ÞÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Äー¥ê¥ó¥°¥Í¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Äー¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤À¤±¤Ç¤ÏºÜ¤»¤¤ì¤Ê¤¤²ÙÊª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Ð¥Ã¥°¤Ë³ç¤ê¤Ä¤±¤ÆÀÑºÜ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤è¤ê°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï²÷Å¬¤µ¤ä°ÂÁ´À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê»ý¤ÁÊª¤Ç¤¹¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ä¥¤¥ó¥«¥à¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÄ¹»þ´Ö¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°¤äÃç´Ö¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥ï¥¤¥äー¥í¥Ã¥¯¤äÆîµþ¾û¤Ï°¦¼Ö¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»æÃÏ¿Þ¤ä¼ÖºÜ¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢Í½´ü¤»¤Ì¾õ¶·¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍê¤â¤·¤¤Ì£Êý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¥Ð¥¤¥¯¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÉÇñ¡¦¥í¥ó¥°¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»ý¤ÁÊª
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¥Äー¥ê¥ó¥°¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë´ðËÜÅª¤Ê»ý¤ÁÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï½ÉÇñ¤ä¥í¥ó¥°¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ë»ý¤ÁÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½ÉÇñ¤ä¥í¥ó¥°¥Äー¥ê¥ó¥°¤ÏÄ¹»þ´Ö¤Î±¿Å¾¤È¤Ê¤ë¤¿¤áÆüµ¢¤ê¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÈè¤ì¤â¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Í½´ü¤»¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ë³ÎÎ¨¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤äÍøÅÀ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ETC¼ÖºÜ´ï
ETC¡ÊElectronic Toll Collection¡Ë¼ÖºÜ´ï¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ò´Þ¤à¼«Æ°¼Ö¤¬ÍÎÁÆ»Ï©¤ò¥¹¥àー¥º¤ËÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤ÎÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ÎÁ¶â½ê¤Ç°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«Æ°Åª¤ËÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÀáÌó¤Ç¤¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥í¥ó¥°¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÍÎÁÆ»Ï©¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥¯¤Î±¿Å¾¤Ç¤Ï¥°¥íー¥Ö¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¤¿¤á¡¢ETC¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÁ¶â½ê¤Ç¤¤¤Á¤¤¤Á»ß¤Þ¤Ã¤ÆºâÉÛ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥°¥íー¥Ö¤ò³°¤·¤Æ¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤È¤¤¤¦¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ETC¤Ï¡¢ÎÁ¶â½ê¤Ç¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÙÆü¤ä¿¼Ìë¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤È³ä°ú¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦·ÐºÑÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÉÇñ¤ä¥í¥ó¥°¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤¼¤Ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ETC¼ÖºÜ´ï¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤Ï¡¢ÀìÌç¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¾ì½ê¤ä¼è°·¤¤¤ËÃí°Õ¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー
¥Ð¥¤¥¯¤Ï¼þ°Ï¤Î»ë³¦¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Î¼ÖÎ¾¤È¤ÎÀÜ¿¨¤äÄÉÆÍ»ö¸Î¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¾è¤êÊª¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯±¿Å¾Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤òµÏ¿¤·¡¢»ö¸Î¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎºÝ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¾Úµò¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËÄ¹µ÷Î¥¤ä½ÉÇñ¤òÈ¼¤¦¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯ÍÑ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤âÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Ë¤Ï¡¢GPSµ¡Ç½¤ä¾×·â¥»¥ó¥µー¡¢Ìë´Ö»£±Æµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
GPSµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Ê¤é¼«Ê¬¤ÎÁö¹Ô¤·¤¿¥ëー¥È¤ÎµÏ¿¤â¼è¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»×¤¤½Ð¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
½ÉÇñ¤ä¥í¥ó¥°¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡¢ËÉ¿åËÉ¿ÐÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤äÌë´Ö¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë±Ç¤ë²è¼Á¤ÎÀ½ÉÊ¤«¤ÈÆÃ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Ëü¤¬°ì¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÁö¹ÔµÏ¿¤ò»Ä¤·»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½ÉÇñ¤ä¥í¥ó¥°¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¼¤ÒÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤Î¤Û¤«¥Äー¥ê¥ó¥°½ÐÈ¯Á°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È¡ª
¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ï»ý¤ÁÊª¤À¤±Â·¤¨¤Æ½àÈ÷´°Î»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ëºÝ¤Ï½ÐÈ¯Á°¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Å·µ¤Í½Êó¤Î³ÎÇ§
¥Äー¥ê¥ó¥°½ÐÈ¯Á°¡¢ÌÜÅªÃÏ¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤ÏÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ÐÈ¯ÃÏÅÀ¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÌÜÅªÃÏ¤¬±«Í½Êó¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤ä»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ·¸õ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿±«¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤²¹¤äÉ÷Â®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤ËÉ÷Â®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ð¥¤¥¯Áö¹Ô¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¤¥¯ËÜÂÎ¤Î½Å¤µ¤ä¥«¥¦¥ë¤Îºß¤ê¤Ê¤·¡¢·Á¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É÷Â®10m¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤ÎÁö¹Ô¤ò¹µ¤¨¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¹âÂ®Æ»Ï©¤ÏÉ÷Â®15m¤ÇÄÌ¹Ô¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£ÌµÍý¤»¤º°ÂÁ´¤Ë¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤âÅ·¸õ¤Ï»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉþÁõ¤Î½àÈ÷
Å·¸õ¤Î³ÎÇ§¤¬ºÑ¤ó¤À¤é¡¢ÉþÁõ¤Î½àÈ÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µ¨Àá¤äÁö¤ë¾ì½ê¡¢Å·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ëÉþÁõ¤Ï¾ï¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£½ë¤¤»þ´ü¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤ÎÉ÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¡¢´¨¤¤»þ´ü¤ÏÉ÷¤òÄÌ¤µ¤º¤ËÊÝ²¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥À¥¦¥óÁÇºà¤Ê¤É¡¢¥Äー¥ê¥ó¥°¤¬²÷Å¬¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉþÁõÁª¤Ó¤ò°Õ¼±¤Ç¤¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Å¾ÅÝ»þ¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢°ÂÁ´´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ä¥°¥íー¥Ö¡¢¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤ÎÃåÍÑ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ð¥¤¥¯¤ÎÅÀ¸¡
½ÐÈ¯Ä¾Á°¡¢ºÇÄã¸Â¡Ö¥Ö¥ìー¥¡×¤È¡Ö¥¿¥¤¥ä¡×¤¬ËàÌ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¡ÖÅô²ÐÎà¡×¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÕ¤¯¤«¡¢¡ÖÇ³ÎÁ¡×¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Ï°ÂÁ´¤Ë¥Äー¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬¿Ü¹àÌÜ¤Ç¤¹¡£Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤³¤ì¤é¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥Ö¥¿¤ÈÇ³ÎÁ¡×¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ê¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÉ¬Í×¤Ê»ý¤ÁÊª¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¸·Áª¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯½àÈ÷¤·¤¿¤À¤±¤À¤È¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë»È¤¤Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤ºÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ÏÉÔ°Â¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤È¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°¤â¿´¤«¤é³Ú¤·¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤è¤¯¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»öÁ°¤ËÃÎ¼±¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
