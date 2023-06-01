Snow ManÌÜ¹õÏ¡¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¥å¡¼¥Ö¡×¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¡¡NYÉñÂæ¤Î±Ñ¸ìCM¸ø³«
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥±¥¢¥é¥ó¥É¡Ömedicube¡Ê¥á¥Ç¥£¥¥å¡¼¥Ö¡Ë¡×¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¥°¥í¡¼¥Ð¥ëCM¡ÖMeMe in N.Y.ÊÓ¡×¤¬¤¤ç¤¦23Æü¤«¤é½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡Ä¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤òÃå¤³¤Ê¤¹ÌÜ¹õÏ¡
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ËèÆü¤¬¥¨¥¹¥Æµ¢¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÈ©¤ØÆ³¤¯¡¢ËÜ³Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¡õÈþ´é´ï¥Ö¥é¥ó¥É¡£À¤³¦Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ØÄ©Àï¤¹¤ëÌÜ¹õ¤Î»ÑÀª¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ø¤Î½¢Ç¤¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¿·CM¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î¿¿¤óÃæ¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤ËÎ©¤ÄÌÜ¹õ¤¬¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢µðÂç¤Ê²°³°¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤ë¼«¿È¤Î»Ñ¡£ÈþÍÆ±Õ¤äÈþ´é´ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÌÜ¹õ¤Î»Ñ¤¬¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖMeMe¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¤È¤â¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÎÌÜ¹õ¤¬¡ÖAre You Ready¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÌÜ¹õ¤¬¤Þ¤ë¤Ç²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖI'm ready.¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¥å¡¼¥Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÜ¹õ¤¬À¤³¦¤ØÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÌÜ¹õ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥Ç¥£¥¥å¡¼¥Ö¤ÎÈþÍÆ±Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤ÎÈ©¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤È¡¢¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤»¤ê¤Õ¡¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤Ù¤Æ±Ñ¸ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿CM¡£»£±Æ¤Ï¡¢Á´¿È¹õ¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥·¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤È¡¢²°³°¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÇÎ®¤ì¤ë±ÇÁü¤Ç¸«¤»¤ë¤Þ¤Ö¤·¤¤Çò¤¤¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÀßÄê¤ÎÃæ¡¢±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤È¤È¤â¤Ë¤É¤³¤«¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê»Ñ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤ëÌÜ¹õ¡£°ìÊý¡¢¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤ËÎ©¤Ä¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤ÎËÜ³Ê³èÆ°¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤ËÎ×¤à¼«¿È¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æâ¤Ê¤ë¹âÍÈ´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂÐ¾ÈÅª¤ÊÌÜ¹õ¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿µ®½Å¤Ê»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥á¥é¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÇ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¿¿·õ¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢¾ï¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤à¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»ÑÀª¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿¶¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ëµ¯¤¾å¤¬¤ë°ìËë¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ëÌÜ¹õ¤Î°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¡¡»£±Æ½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï¡¢Â£¤é¤ì¤¿²ÖÂ«¤òÊú¤¨¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ìÎé¡£¤½¤ó¤Ê¿¿Ùõ¤Ê»Ñ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸½¾ì¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤¿»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡Ä¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤òÃå¤³¤Ê¤¹ÌÜ¹õÏ¡
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ËèÆü¤¬¥¨¥¹¥Æµ¢¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÈ©¤ØÆ³¤¯¡¢ËÜ³Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¡õÈþ´é´ï¥Ö¥é¥ó¥É¡£À¤³¦Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ØÄ©Àï¤¹¤ëÌÜ¹õ¤Î»ÑÀª¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ø¤Î½¢Ç¤¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÌÜ¹õ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥Ç¥£¥¥å¡¼¥Ö¤ÎÈþÍÆ±Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤ÎÈ©¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤È¡¢¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤»¤ê¤Õ¡¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤Ù¤Æ±Ñ¸ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿CM¡£»£±Æ¤Ï¡¢Á´¿È¹õ¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥·¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤È¡¢²°³°¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÇÎ®¤ì¤ë±ÇÁü¤Ç¸«¤»¤ë¤Þ¤Ö¤·¤¤Çò¤¤¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÀßÄê¤ÎÃæ¡¢±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤È¤È¤â¤Ë¤É¤³¤«¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê»Ñ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤ëÌÜ¹õ¡£°ìÊý¡¢¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤ËÎ©¤Ä¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤ÎËÜ³Ê³èÆ°¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤ËÎ×¤à¼«¿È¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æâ¤Ê¤ë¹âÍÈ´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂÐ¾ÈÅª¤ÊÌÜ¹õ¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿µ®½Å¤Ê»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥á¥é¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÇ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¿¿·õ¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢¾ï¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤à¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»ÑÀª¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿¶¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ëµ¯¤¾å¤¬¤ë°ìËë¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ëÌÜ¹õ¤Î°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¡¡»£±Æ½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï¡¢Â£¤é¤ì¤¿²ÖÂ«¤òÊú¤¨¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ìÎé¡£¤½¤ó¤Ê¿¿Ùõ¤Ê»Ñ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸½¾ì¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤¿»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£