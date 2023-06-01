元少年忍者の川皇輝（23）が、約2年ぶりに再演されるミュージカル「町田くんの世界」（7月7日から、東京・シアタークリエ）で主演を務めることが22日、分かった。24年の初演時に続く続投で、自身の誕生日となる7月30日に千秋楽を迎える。

原作は安藤ゆき氏の同名漫画。物静かでメガネをかけた賢そうな外見とは裏腹に成績は中の下、運動神経は見た目通りという主人公「町田くん」が周囲を変え、愛されていく新感覚人間ドラマ。同級生の「猪原さん」役も女優の長澤樹（20）が続投する。

同作は川にとって「特別な作品」といい「再演が決まり、改めて皆さまにお届けできること、そしてもう1度『町田』としてこの世界に戻れることが、本当に、本当にうれしいです」と喜んだ。

初演時は「町田くん」の純粋で心優しいキャラクターを好演。観客の心を震わせ、多くの反響が届いたという。好評を博して再演が決まり「ご期待以上の再演にしたいと思っています。今回の再演にとどまらず、この先も長く愛され、続いていく作品にしたいという思いもあります」と自身の“代表作”にする。

千秋楽に24歳の誕生日を迎える。昨年11月末で活動終了となった「少年忍者」所属時は誕生日がライブや舞台期間と重なることが多く、ファンやメンバーと一緒に過ごすことが多かったという。当時について「特に印象に残っているのは、会場がメンバーカラーのピンク一色になり、その直後の一曲もピンクのまま、皆さまが一緒にペンライトを振ってくださった時です。メンバーのファンの皆さまも力を貸してくださって、あの景色を見せていただけたことに感謝しかありません」と述懐。今年もファンや観客、カンパニーとともに記憶に残る1日を作る。

長澤も初演超えの盛り上がりを誓い「ひたすらに楽しみながらみんなで新しい『町田くんの世界』を創造していきます！」と意気込んだ。

演出は、24年に同作で「第49回菊田一夫演劇賞」を受賞したウォーリー木下氏（54）が手がける。