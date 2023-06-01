¡Ú¤¤ç¤¦¤«¤é¡Û¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ø¥È¥¯¥Ë¥Ê¥ë¥É¡Ù¡¢100±ßÆüÂØ¤ï¤ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¡È¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡É¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¡¡2¡¦23¤è¤ê¥Ê¥²¥Ã¥È¡õ¥Ý¥Æ¥ÈS¡õ¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤Û¤«
¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¤¤ç¤¦23Æü¤«¤é7Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¡Ö¥Á¥¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ê¥²¥Ã¥È 5¥Ô¡¼¥¹¡×¤ä¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È S¥µ¥¤¥º¡×¡¢¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡×¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥í¡¼¥¹¥È¥³¡¼¥Ò¡¼ S¥µ¥¤¥º¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤ò100±ß¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥È¥¯¥Ë¥Ê¥ë¥É¡Ù100±ß¥¯¡¼¥Ý¥óÇÛÉÛ¾¦ÉÊ¡õ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¡¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼¡¡¹¤ª¥È¥¯¤Ë¤¹¤ë¡Ø¥È¥¯¥Ë¥Ê¥ë¥É¡Ù¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î2026Ç¯Âè1ÃÆ¡£Æ±Å¹¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤¹¤ë2700Ëü¿Í¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÆüÂØ¤ï¤ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÏËèÆü1¿Í2Ëç¤ÎÇÛ¿®¡£1Ëç¤Ë¤Ä¤1²ó¤·¤«»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£1Ëç¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï1¸Ä¤Þ¤Ç¡£
¡¡Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¿·CM¡Ö¥È¥¯¥Ë¥Ê¥ë¥É¡ÖÆüÂØ¤ï¤ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×ÊÓ ¡Ê15ÉÃ¡Ë¡×¤¬20Æü¤è¤êÊü±Ç¡£ÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¤¬¡ÖMr. ¥È¥¯¥Ë¥Ê¥ë¥É¡×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥È¥¯¥Ë¥Ê¥ë¥É¡Ù100±ß¥¯¡¼¥Ý¥óÇÛÉÛ¾¦ÉÊ¡õ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¡¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼¡¡¹¤ª¥È¥¯¤Ë¤¹¤ë¡Ø¥È¥¯¥Ë¥Ê¥ë¥É¡Ù¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î2026Ç¯Âè1ÃÆ¡£Æ±Å¹¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤¹¤ë2700Ëü¿Í¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÆüÂØ¤ï¤ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÏËèÆü1¿Í2Ëç¤ÎÇÛ¿®¡£1Ëç¤Ë¤Ä¤1²ó¤·¤«»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£1Ëç¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï1¸Ä¤Þ¤Ç¡£
¡¡Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¿·CM¡Ö¥È¥¯¥Ë¥Ê¥ë¥É¡ÖÆüÂØ¤ï¤ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×ÊÓ ¡Ê15ÉÃ¡Ë¡×¤¬20Æü¤è¤êÊü±Ç¡£ÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¤¬¡ÖMr. ¥È¥¯¥Ë¥Ê¥ë¥É¡×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£