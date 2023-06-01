Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¶ÛµÞÄä»ß¡¡20¿Í¤òÌó6»þ´Ö¸å¤Ëµß½õ
22ÆüÌë¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ëÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¶ÛµÞÄä»ß¤·¡¢20¿Í¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½6»þ´Ö¸å¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢22Æü¸á¸å8»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ËÏÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ëÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¤È¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÉð¥¿¥ï¡¼¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡ÖÅ·Ë¾¥Ç¥Ã¥¡×¤È5³¬¤Î¥Õ¥í¥¢¤ò·ë¤Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î¤¦¤Á2´ð¤¬¡¢¹ß²¼Ãæ¤Ë¹â¤µ¤ª¤è¤½30¥á¡¼¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤Ç¶ÛµÞÄä»ß¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á1´ð¤Ë¾èµÒ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦1´ð¤Ë¤Ï½÷¤Î»Ò2¿Í¤ò´Þ¤à20¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉÂâ°÷¤é¤¬¡¢ÊÌ¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤òÎÙ¤Ë¤Ä¤±¡¢Â¦ÌÌ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¶ÛµÞÍÑ¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÆÃæ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤Æµß½õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µß½õ¤µ¤ì¤¿20¿Í¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥±¥¬¿Í¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¶ÛµÞÄä»ß¤·¤¿ºÝ¡¢Å¸Ë¾Âæ¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½1200¿Í¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë2´ð¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç½ç¼¡ÃÏ¾å¤Ë¹ß¤í¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£