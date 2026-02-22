¡Ú¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡Û·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ÎÊÆ¹ñFW¥Ò¥å¡¼¥º¡¡Ä¾Á°¤ËÁ°»õ¤òÀÞ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Þ¤¿¤«¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÆü¡¡¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÃË»Ò¡¡ÊÆ¹ñ 2¡½1 ¡Ê±äÄ¹¡Ë¥«¥Ê¥À¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥µ¥ó¥¿¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ¸å¤Î¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÃË»Ò·è¾¡¤ÏÊÆ¹ñ¤¬±äÄ¹¤ÎËö¤Ë¥«¥Ê¥À¤ò2¡½1¤ÇÇË¤ê¡¢¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿1980Ç¯¥ì¡¼¥¯¥×¥é¥·¥Ã¥É¸ÞÎØ°ÊÍè46Ç¯¤Ö¤ê¤Ë3ÅÙÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ë¤ÏËÌÊÆ¥×¥í¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼NHL¤ÎÁª¼ê¤¬2014Ç¯¥½¥ÁÂç²ñ°ÊÍè12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»²²Ã¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬½¸¤Ã¤¿¸ÞÎØ¤ÇÄºÅÀ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï1¡½1¤Î¤Þ¤ÞÆÍÆþ¤·¤¿±äÄ¹¤Î1Ê¬41ÉÃ¡¢DF¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¦¥§¥ì¥ó¥¹¥¡Ê28¡á¥Ö¥ë¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥Ä¡Ë¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿FW¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¡Ê24¡á¥Ç¥Ó¥ë¥º¡Ë¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¡£Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ë¥Ò¥å¡¼¥º¤ÎÁ°»õ¤Ï·ç¤±¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ï·ì¤Þ¤ß¤ì¤À¤Ã¤¿¡£Âè3¥Ô¥ê¥ª¥É¡ÊP¡Ë¤Ë¥«¥Ê¥À¤ÎFW¥µ¥à¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥È¡Ê29¡á¥Ñ¥ó¥µ¡¼¥º¡Ë¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò´éÌÌ¤ËÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ò¥å¡¼¥º¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¹¤Î¾å¤ò¸«¤¿¤é¼«Ê¬¤Î»õ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¿ôÇ¯Á°¤Ë¤âNHL¤Î»î¹çÃæ¤Ë»õ¤¬·ç¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤«¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼ó¤ò¤¹¤¯¤á¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢NHL¤ÎÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¡¢Âè1P¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿FW¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ü¥ë¥Ç¥£¡Ê24¡á¥ï¥¤¥ë¥É¡Ë¤Ï¡Öº£¤µ¤éÃ¯¤¬µ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤ó¤À¡©Èà¤Î»õ¤è¤ê¤â¥á¥À¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¡£Âç¾æÉ×¤À¤è¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿ÊÆ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Û¥Ã¥±¡¼¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£24Ç¯8·î¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤Î¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤µ¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥´¡¼¥É¥í¡¼¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯31¡Ë¤ò¤·¤Î¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¥Á¡¼¥à¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ï·òºß¤Ê¤éº£Âç²ñ¤Ç¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤¬³Î¼Â¤À¤Ã¤¿¥´¡¼¥É¥í¡¼¤µ¤ó¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö13¡×¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥´¡¼¥É¥í¡¼¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤âÍè¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢22Æü¤ÏÂ©»Ò¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Á¤ã¤ó¤Î2ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¡£