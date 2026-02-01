¥êー¥°¡¦¥¢¥ó 25/26 Âè23Àá ¥¢¥ó¥¸¥§ vs ¥êー¥ë »î¹ç·ë²Ì
¥êー¥°¡¦¥¢¥ó 25/26¤ÎÂè23Àá ¥¢¥ó¥¸¥§¤È¥êー¥ë¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î23Æü01:15¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡¦¥³¥Ñ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¢¥ó¥¸¥§¤Ï¥´¥É¥¥¥¤¥ó¡¦¥³¥ä¥ê¥Ý¥¦¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ß¥ó¡¦¥¹¥Ð¥¤¡ÊMF¡Ë¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥àー¥È¥ó¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥êー¥ë¤Ï¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥¸¥ëー¡ÊFW¡Ë¡¢¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¥ì¥¤¥¢¡ÊFW¡Ë¡¢¥¬¥¨¥¿¥ó¡¦¥Ú¥é¥ó¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£45+2Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥êー¥ë¤Î¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥¸¥ëー¡ÊFW¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ¥êー¥ë¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£0-1¤È¥êー¥ë¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤êÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥êー¥ë¤¬0-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¤Ï21Ê¬¤Ë¥Ö¥é¥ó¥³¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥ó¥Üー¥á¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢27Ê¬¤Ë¥ä¥·¥ó¡¦¥Ù¥ë¥¯¥À¥à¡ÊMF¡Ë¡¢90+1Ê¬¤Ë¥¨¥ë¥Ù¡¦¥³¥Õ¥£¡ÊGK¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥êー¥ë¤Ï36Ê¬¤Ë¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥Î¥¤¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026-02-23 03:10:45 ¹¹¿·