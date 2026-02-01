¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥ó Âè7Æü ¥È¥Þ¥¹ ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó ¥¨¥Á¥§¥Ù¥ê vs ¥Ó¥Ã¥È ¥³¥×¥ê¥Ð
¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î17Æü～2026Ç¯2·î23Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥Ö¥é¥¸¥ë ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í
¥³ー¥È¡§¥¯¥ìー¡ÊÀÖÅÚ¡Ë
·ë²Ì¡§[¥È¥Þ¥¹ ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó ¥¨¥Á¥§¥Ù¥ê] 2 - 1 [¥Ó¥Ã¥È ¥³¥×¥ê¥Ð]
¡¡¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥óÂè7Æü¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à·è¾¡¤Ç¡¢Âè8¥·ー¥É¤Î¥È¥Þ¥¹ ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó ¥¨¥Á¥§¥Ù¥ê¤È¥Ó¥Ã¥È ¥³¥×¥ê¥Ð¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ó¥Ã¥È ¥³¥×¥ê¥Ð¤¬6-4¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¥È¥Þ¥¹ ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó ¥¨¥Á¥§¥Ù¥ê¤¬7-6¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤â¥È¥Þ¥¹ ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó ¥¨¥Á¥§¥Ù¥ê¤¬7-6¤ÇÀ©¤·¡¢¥È¥Þ¥¹ ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó ¥¨¥Á¥§¥Ù¥ê¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-02-23 03:22:05 ¹¹¿·