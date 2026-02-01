¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26 Âè23Àá ¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê vs ¥Ö¥ìー¥á¥ó »î¹ç·ë²Ì
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè23Àá ¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤È¥Ö¥ìー¥á¥ó¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î23Æü01:30¤Ë¥ß¥é¥ó¥È¥¢¡¦¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÏÆ£ÅÄ ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡ÊMF¡Ë¡¢°ÂÆ£ ÃÒºÈ¡ÊDF¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥«ー¥ë¥¹¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ö¥ìー¥á¥ó¤Ï¥Þ¥ë¥³¡¦¥°¥ê¥å¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥à¥Ð¥ó¥°¥é¡ÊFW¡Ë¡¢¥í¥Þー¥Î¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸¶ ÂçÃÒ¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ö¥ìー¥á¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿û¸¶ Í³Àª¡ÊDF¡Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬Ìµ¤¯¡¢0-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
53Ê¬¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥«ー¥ë¥¹¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¥éー¥¸¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
55Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Î¥À¥Í¥ë¡¦¥·¥Ê¥Ë¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ï¥¦¥±¡¦¥Ðー¥ë¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤¬ÀèÀ©¡£
60Ê¬¡¢¥Ö¥ìー¥á¥ó¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡ÊMF¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥³¡¦¥°¥ê¥å¥ë¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ó¥Ã¥Æ¥ó¥³ー¥È¡ÊMF¡Ë¡¢¥¸¥ç¥Ð¥ó¡¦¥ß¥í¥·¥§¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
62Ê¬¥Ö¥ìー¥á¥ó¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥¸¥ç¥Ð¥ó¡¦¥ß¥í¥·¥§¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢70Ê¬¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤¬µÕÅ¾¡£Æ£ÅÄ ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-1¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆ£ÅÄ ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡ÊMF¡Ë¤ÏÀèÈ¯¤·87Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¡£70Ê¬¤Ë¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£°ÂÆ£ ÃÒºÈ¡ÊDF¡Ë¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¸¶ ÂçÃÒ¡ÊFW¡Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ìー¥á¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿û¸¶ Í³Àª¡ÊDF¡Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2026-02-23 03:30:28 ¹¹¿·