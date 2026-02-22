¥·¥ó¥ä¥³¥º¥« ¡ß ¹Åç¡¦Ê¡»³»Ô¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡¡¡È¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»ºÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦ÍýÍ³¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ
¡¡Ê¡»³»Ô¤Ï¹Åç¸©ÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢À¾ÆüËÜ¤Î¸òÄÌ¡¦ÊªÎ®¤ÎÍ×¾×¤È¤¤¤¦Î©ÃÏÇØ·Ê¤«¤é¸Å¤¯¤«¤é¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»º¶È¤¬È¯Å¸¡£¸½ºß¤ÏËÂÀÓ¡¦À÷¿§¡¦¿¥ÉÛ¡¦²Ã¹©¡¦Ë¥À½¤Þ¤Ç¡¢Éþºî¤ê¤ÎÁ´¹©Äø¤òÃÏ°èÆâ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹ñÆâÍ¿ô¤ÎÁ¡°Ý»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ»°Âçå³¤Î°ì¤Ä¡ÖÈ÷¸åå³¡Ê¤Ó¤ó¤´¤«¤¹¤ê¡Ë¡×¤Î¿¥ÉÛ¡¦À÷¿§µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÎÌó8³ä¤òÃ´¤¦¥Ç¥Ë¥à»ºÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥ä¥³¥º¥«¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼³á±º¿µÊ¿¤ä¡¢»åÊÔÂåÉ½ µÜ±º¿¸ºÈ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¡»³»Ô¤Î¥Ç¥Ë¥à´ØÏ¢»ö¶È¼Ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Ç¤°ÕÃÄÂÎ¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤Î¥¤¥È¥°¥Á¡×ÂåÉ½¤Î¼Ä¸¶Í³µ¯¤é¥²¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»ºÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦ÍýÍ³¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¤è¤ëÂÐÏÃ·Á¼°¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»²²Ã¼Ô¤È¥²¥¹¥ÈÆ±»Î¤Ë¤è¤ë¸òÎ®²ñ¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÆÃÊÌÅ¸¼¨¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
▪️¥·¥ó¥ä¥³¥º¥« ¡ß Ê¡»³»Ô¡¡¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á21:00¡¡¢¨¼õÉÕ17:30¡Á
²ñ¾ì¡§Ê¸²½ÉþÁõ³Ø±¡C´Û 9³¬ C091¹ÖµÁ¼¼
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ3-22-1
¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à