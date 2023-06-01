¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡ÛÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¡È²Ô¤¤¤À¡É¤Î¤Ï¡Ä½êÂ°Àè¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤é¾å¾è¤»¤â¡¡Åßµ¨ºÇÂ¿24¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¤ÎÊÄ²ñ¼°¤ò¤â¤Ã¤ÆÇ®Àï¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£Åßµ¨¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¥á¥À¥ë24¸Ä¤ÈÌöÆ°¤·¤¿ÆüËÜ¡£ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Ê¤É¤ÏÀ®ÀÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÊó¾©¶â¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¨¡¨¡¡£
¡¡JOC¤Ï¶â500Ëü±ß¡¢¶ä200Ëü±ß¡¢Æ¼100Ëü±ß¤ÎÊó¾©¶â¤òÀßÄê¡£ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤âJOC¤ÈÆ±³Û¤Ç¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤â´É³í¤¹¤ëÁ´ÆüËÜ¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï¶â300Ëü±ß¡¢¶ä200Ëü±ß¡¢Æ¼100Ëü±ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÇÊó¾©¶â¤¬ºÇ¤â¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î»°±ºÍþÍè¤ÈÌÚ¸¶Î¶°ì¤À¡£¥Ú¥¢¤Î¶â¤ÇJOC¤ÈÏ¢ÌÁ¤«¤é·×1000Ëü±ß¡¢ÃÄÂÎ¶ä¤Ç·×400Ëü±ß¡£¹ç·×¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¬1400Ëü±ß¤òÆÀ¤ë¡£
¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¶â¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¤ÎÂ¼À¥¿´³ñ¡£¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Î¶â¤ÇJOC¤ÈÏ¢ÌÁ¤«¤é·×800Ëü±ß¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÆ¼¤Ç·×200Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç·×1000Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Ç¶ä¤Î¸°»³Í¥¿¿¤È½÷»Ò¤Ç¶ä¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¤Ï¡¢ÃÄÂÎ¤Î¶ä¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¹ç·×800Ëü±ß¡£¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼ÃË»Ò¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¶ä¡¢¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Èº®¹çÃÄÂÎÆ¼¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¤â800Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë½êÂ°´ë¶È¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤éÊÌÅÓ¡¢Êó¾©¶â¤Ê¤É¤¬Â£¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë