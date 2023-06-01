ÆüËÜÀª¡ÈÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡É¤ÎÌ¾¸À¡Ö°ìÈÖ¡¢¶õ¤¬åºÎï¤Ë¡×¡Öºù¡¢ºé¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡Û
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¤ÎÊÄ²ñ¼°¤ò¤â¤Ã¤ÆÇ®Àï¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£Åßµ¨¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¥á¥À¥ë24¸Ä¤ÈÌöÆ°¤·¤¿ÆüËÜ¡£°ìÊý¤ÇÉ½¾´Âæ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸Ê¤È¤Î¾¡Éé¤òÀ©¤·¡¢º¤Æñ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡É¤¿¤Á¤¬¡¢Ãæ·Ñ¤Ç»Ä¤·¤¿Ç®¤¤¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¡¦ÃÝÆâÃÒ¹á¡Û
¡¡¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤ÆÎ×¤ó¤À7ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¡£Í½ÁªÍî¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´°Á´Ç³¾Æ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦½½Ê¬¤È»×¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê½ª¤ï¤êÊý¡£¡Ê¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ï¡Ë¶µ²Ê½ñ¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡£À¤³¦Ãæ¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë½Ð²ñ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡Ú¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡¦Ê¿ÌîÊâÌ´¡Û
¡¡1¤«·îÁ°¤ËÊ£¿ô²Õ½ê¤ò¹üÀÞ¤·¤Ê¤¬¤é´ñÀ×Åª¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Ì´ÉñÂæ¤Ç¡¢Ì¿·ü¤±¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò´°¿ë¡£Ï¢ÇÆ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢7°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¡¢À¸¤¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ¤ä¤ë¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¤«¤â¸åÈ¾½Ð¤·¤Æ¡¢ºÇ¸åÄ©¤ó¤Ç¤¿¤Î¤Ç¡£Ìµ»ö¤Ë¡¢²ø²æ¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÎ¤¬Ìµ»ö¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡£¤Þ¤¢¡ØÀ¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ëº£¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡×
¡Ú¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼½÷»Ò¥¸¥ã¥ó¥×¡¦°ËÆ£Í´õ¡Û
¡¡4ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤Ï¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë17°Ì¡¢¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë14°Ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤¿¡£
¡Ö¥á¥À¥ë¤Ï¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç»ä¤¬¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·Ð¸³¤È¡¢·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶â¥á¥À¥ë°Ê¾å¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì´¤Ï¡¢Ã£À®¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç°ìÈÖ¡¢¶õ¤¬åºÎï¤Ë¸«¤¨¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¡Ú¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Ê£¹ç¡¦ÅÏÉô¶ÇÅÍ¡Û
¡¡¸½ÌòºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¤Ï¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë11°Ì¡¢¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë19°Ì¡¢ÃÄÂÎ¥¹¥×¥ê¥ó¥È6°Ì¡£¸ÞÎØ¤Ç4¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Öºù¡¢ºé¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ëþ³«¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ËÍè¤Æµ¨Àá³°¤ì¤Îºù¤ò¡¢ºé¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Î²Ö¤Ó¤é¤Î1Ëç¤¬»¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÆ»È¾¤Ð»¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ºù¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤ò¹Ô¤¯¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ»É¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éËÜË¾¡×
¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¡¦µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¡Û
¡¡Á´¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¦¥¹¥¥Ã¥×¡£¶ì¤·¤ß¤Ì¤¤¤¿Ì´ÉñÂæ¤òºÇ½ªÀï¤Ï¾¡Íø¤Ç¾þ¤ê¡¢ÂçÎ³¤ÎÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¥«¡¼¥é¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤âÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤¬°ìÀ¸·üÌ¿±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÈÀï¤¨¤Æ¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë