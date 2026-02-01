¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26 Âè24Àá £Á£Ú vs ¥¹¥Ñ¥ë¥¿ »î¹ç·ë²Ì
¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26¤ÎÂè24Àá £Á£Ú¤È¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î23Æü00:45¤ËAFAS¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
£Á£Ú¤Ï¥È¥í¥¤¡¦¥Ñ¥í¥Ã¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥¤¥º¡¦¥Û¥ë¥ó¥«¥ó¥×¡ÊFW¡Ë¡¢¥Úー¥ë¡¦¥³ー¥×¥Þ¥¤¥Êー¥¹¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ï»°¸Í ½Ø²ð¡ÊMF¡Ë¡¢¥È¥Ó¥¢¥¹¡¦¥íー¥ê¥Ã¥»¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥è¥Ë¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢£Á£Ú¤Ë½êÂ°¤¹¤ërion ichihara¡ÊDF¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
33Ê¬¡¢£Á£Ú¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¦ー¥¿ー¡¦¥´ー¥º¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥¤¥é¥¤¥¸¥ã¡¦¥À¥¤¥¯¥¹¥È¥é¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¡£0-0¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
£Á£Ú¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤é2¿Í¤¬¸òÂå¡£¥«¥¹¥Ñー¡¦¥Ö¥ª¥´ー¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥·¥ó¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥ä¥¦¥×¡¦¥¢¥¦¥Õ¥¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥ー¥¹¡¦¥¹¥ß¥Ã¥È¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
60Ê¬¡¢£Á£Ú¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¤¥º¡¦¥Û¥ë¥ó¥«¥ó¥×¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥¹¥Ù¥ó¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥¹¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
65Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡££Á£Ú¤Î¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Á¥ã¥Ù¥¹¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¹¥Ù¥ó¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥¹¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ£Á£Ú¤¬ÀèÀ©¡£
70Ê¬¡¢¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¥È¥éー¥Î¡ÊMF¡Ë¡¢»°¸Í ½Ø²ð¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥ë¥ï¥ó¥Ç¡¦¥í¥¢¥ë¥É¥½¥¤¡ÊMF¡Ë¡¢¥¥ã¥¹¥Ñー¡¦¥Æ¥ë¥Û¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
78Ê¬¡¢¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£Martes Lushendry¡ÊDF¡Ë¡¢¥Ú¥ì¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥È¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥ß¥é¥ó¡¦¥¾¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ðー¥¹¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
78Ê¬¡¢£Á£Ú¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Á¥ã¥Ù¥¹¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥ßー¥º¡¦¥Ç¥¦¥£¥Ã¥È¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
83Ê¬£Á£Ú¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤¬Æþ¤ë¡£¥ßー¥º¡¦¥Ç¥¦¥£¥Ã¥È¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥ー¥¹¡¦¥¹¥ß¥Ã¥È¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-0¡£2ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢87Ê¬¡¢¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Î¥¥ã¥¹¥Ñー¡¦¥Æ¥ë¥Û¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥ß¥é¥ó¡¦¥¾¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ2-1¤È1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
¤À¤¬¡¢90Ê¬£Á£Ú¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤¬Æþ¤ë¡£¥¤¥¨¥ëー¥ó¡¦¥ºー¥È¡ÊGK¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥È¥í¥¤¡¦¥Ñ¥í¥Ã¥È¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ3-1¡£2ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤ë¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡££Á£Ú¤¬3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢£Á£Ú¤Ë½êÂ°¤¹¤ërion ichihara¡ÊDF¡Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»°¸Í ½Ø²ð¡ÊMF¡Ë¤ÏÀèÈ¯¤·70Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¡£
2026-02-23 02:50:54 ¹¹¿·