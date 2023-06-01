¡ÚÇÈÏ²·ÙÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦Î±Ë¨»Ô¡¢ÁýÌÓÄ®¡¢¾®Ê¿Ä®¡¢ÆÑÁ°Ä®¡¢±©ËÚÄ®¡¢Å·Çä¾Æ¿¬¤Ê¤É¤ËÈ¯É½ 23Æü02:47»þÅÀ
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°2»þ47Ê¬¤Ë¡¢ÇÈÏ²·ÙÊó¤òÎ±Ë¨»Ô¡¢ÁýÌÓÄ®¡¢¾®Ê¿Ä®¡¢ÆÑÁ°Ä®¡¢±©ËÚÄ®¡¢Å·Çä¾Æ¿¬¡¢½é»³ÊÌÂ¼¡¢±óÊÌÄ®¡¢Å·±öÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚÇÈÏ²·ÙÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦Î±Ë¨»Ô¡¢ÁýÌÓÄ®¡¢¾®Ê¿Ä®¡¢ÆÑÁ°Ä®¡¢±©ËÚÄ®¡¢Å·Çä¾Æ¿¬¤Ê¤É¤ËÈ¯É½ 23Æü02:47»þÅÀ
¾åÀîÃÏÊý¤Ç¤Ï23ÆüÃëÁ°¤Þ¤Ç¡¢Î±Ë¨ÃÏÊý¤Ç¤Ï23ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¡¢Ë½É÷¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Î±Ë¨ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢23ÆüÄ«¤«¤é23ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£°°Àî»Ô
¢¢Ë½É÷·ÙÊó
¡¡23ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡Æî
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡16m/s
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ
¢£Î±Ë¨»Ô
¢¢Ë½É÷·ÙÊó
¡¡23ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡Æî
¡¦Î¦¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡18m/s
¢¢ÇÈÏ²·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23ÆüÄ«¤«¤é23ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡Í½ÁÛºÇÂçÇÈ¹â¡¡6m
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ
¢£ÉÙÎÉÌî»Ô
¢¢Ë½É÷·ÙÊó
¡¡23ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡Æî
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡16m/s
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ
¢£ÁýÌÓÄ®
¢¢Ë½É÷·ÙÊó
¡¡23ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡Æî
¡¦Î¦¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡18m/s
¢¢ÇÈÏ²·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23ÆüÄ«¤«¤é23ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡Í½ÁÛºÇÂçÇÈ¹â¡¡6m
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ
