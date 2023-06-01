£É£Ú£Á£Í¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó»àµî¤ËÅÇÏª¡ÖÁá¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¡Äº£¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤Æ¤â¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ¿É¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ó£È£Á£Ú£Î£Á¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦£É£Ú£Á£Í¤¬£²£³Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬£±£·Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÄÉÅé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡£É£Ú£Á£Í¤Ï¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¡Ä¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê¸æ»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë»ö¤òËèÆü¡¢µ§¤ê´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¡Äº£¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤Æ¤â¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ¿É¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥Ü¥¯¤é¤¬£±£¹£¹£¶Ç¯¤Ë»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê°ìÈÖ½é¤á¤Ë¤´°§»¢¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª»Å»ö¤Þ¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢£±£¹£¹£·Ç¯£¸·î£²£·Æü¡¡£Ó£È£Á£Ú£Î£Á¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤ò·Þ¤¨¤¿£°¡§£°£°ÃúÅÙ¤Ë¡¢Âçºå¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤êËÜÅö¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Ï¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿Æü¡¹¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËÂô»³¡ÄÂô»³¡Ä¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¤Îº²¤¬¾è¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥È¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤È¤¤¤¦¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¥Ü¥¯¤é¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤É¤¦¤«°Â¤é¤«¤Ë¤ªµÙ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿¿Ìð¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°¦¾ð¤ò¶»¤Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢£Ó£È£Á£Ú£Î£Á´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡¡¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¤ª°¦½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤¿¾Ð´é¤Ç¡Ø¤ª¡Á¡¢£É£Ú£Á£Í¤¥¡Á¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¸æÌ½Ê¡¤ò¤ªµ§¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î»àµî¤Ï¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡££µ£¶ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸åÆü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¤ªÊÌ¤ì²ñ¤òÀß¤±¤ëÍ½Äê¡£¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¡¢£²£°£²£°Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¢ºòÇ¯£¹·î¤ËÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢Æ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£Ò£Ù£Õ£É£Ã£È£É¡¢£Ó£Õ£Ç£É£Ú£Ï¡¢£É£Î£Ï£Ò£Á£Î¡¢£Ê¡¿£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£ÁÌ¾µÁ¤ÇÊó¹ð¡£¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¡¼¡¡¿¿Ìð¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£·Æü¡¡£±£¸»þ£±£¶Ê¬¡¡±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡££²£°£²£°Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤Ë¤ÏÇ¾¼ðáç¤âÈ¯³Ð¤·¡¢£·²ó¤Î¼ê½Ñ¤ä¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£µ£¶Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢£³·î¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£