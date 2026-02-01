¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26 Âè26Àá ¥é¡¦¥ë¥Ó¥¨ー¥ë vs ¥á¥Ø¥ì¥ó »î¹ç·ë²Ì
¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26¤ÎÂè26Àá ¥é¡¦¥ë¥Ó¥¨ー¥ë¤È¥á¥Ø¥ì¥ó¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î23Æü00:00¤ËEasi Arena¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥é¡¦¥ë¥Ó¥¨ー¥ë¤Ï¥Ñ¥×¥à¥µ¡¦¥Õ¥©ー¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥§¥êー¡¦¥¢¥Õ¥ê¥¤¥§¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¤¥È¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥á¥Ø¥ì¥ó¤Ï¥Ð¥¦¥±¡¦¥Ö¥ë¥¹¥Þ¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥í¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ì¥Ç¥íー¥Ç¡ÊFW¡Ë¡¢¥±¥¢¥Î¡¦¥Ð¥ó¥é¥Õ¥§¥ë¥°¥¨¥à¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
18Ê¬¤Ë¥é¡¦¥ë¥Ó¥¨ー¥ë¤Î¥Þ¥¸ー¥É¡¦¥¢¥·¥á¥ë¡ÊMF¡Ë¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ìÂà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
34Ê¬¡¢¥é¡¦¥ë¥Ó¥¨ー¥ë¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ñ¥×¥à¥µ¡¦¥Õ¥©ー¥ë¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥ªー¥¦¥§¥ó¡¦¥á¥¤¥º¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
37Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥á¥Ø¥ì¥ó¤Î¥Æ¥é¥ó¥¹¡¦¥¯¥É¥¥¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥±¥ê¥à¡¦¥à¥é¥Ö¥Æ¥£¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¥á¥Ø¥ì¥ó¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£0-1¤È¥á¥Ø¥ì¥ó¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Î49Ê¬¥á¥Ø¥ì¥ó¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Ð¥¦¥±¡¦¥Ö¥ë¥¹¥Þ¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥±¥¢¥Î¡¦¥Ð¥ó¥é¥Õ¥§¥ë¥°¥¨¥à¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç0-2¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥á¥Ø¥ì¥ó¤¬0-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥é¡¦¥ë¥Ó¥¨ー¥ë¤Ï59Ê¬¤Ë¥¸¥§¥êー¡¦¥¢¥Õ¥ê¥¤¥§¡ÊFW¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026-02-23 02:11:00 ¹¹¿·