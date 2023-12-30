»³ËÜÍ³¿£Ï£ÐÀï½éÅÐÈÄ¼ê±þ¤¨£³£Ë¡¡»ø¹çÎ®Á°¥é¥¹Åê¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ´ª°ã¤¤¡¡¡Ö¤â¤¦£±»î¹ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×ÊóÆ»¿ØÂçÇú¾Ð
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹£²¡Ý£±£µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¡Ê£²£±Æü¡¢¥Æ¥ó¥Ô¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£±²ó£²¡¿£³¤ò£³°ÂÂÇ£³Ã¥»°¿¶¤Ç£²¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ£±¡Ë¡££²¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ê±þ¤¨½½Ê¬¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²£·Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¸å¡¢£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï¡Ö£±ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢£³ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¡££±²ó£²¡¿£³¤ò£³°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤È·ë²Ì¤Ï¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åê¤¸¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë£±Æü£±Æü¡¢¾õÂÖ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÅÐÈÄ¸å¤Î»³ËÜ¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È½¸Ãæ¤·¤ÆÆþ¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢½é²ó¤Ï°µ´¬¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£ºòµ¨£²£¶ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Í¥È¤ò³°³ÑÄã¤á£¹£´¡¦£·¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£²¡¦£´¥¥í¡Ë¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡££²»à¸å¤Ë¤Ï£³ÈÖ¥â¥ó¥«¥À¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¤ï¤º¤«£±£²µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢ºòµ¨¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅêÉ¼£³°Ì¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤Î¼ÂÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Æó²ó¤ÏÄ¾Á°¤Î¹¶·â¤¬£³£°Ê¬¶á¤¯¤ËµÚ¤ó¤À±Æ¶Á¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢£³Ä¹Ã»ÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£Í½Äê¤µ¤ì¤¿£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²ÀÚ¤ì¤º¡¢µå¿ô¤¬£³£°µå¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤óÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È£³Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Åêµå¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤¿¡£
¡¡¹ßÈÄ»þ¤Ë¤Ïº£²ó¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÎ®Á°ºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»³ËÜ¡£¹ßÈÄ¸å¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡Ö¤â¤¦£±»î¹ç¤¢¤ë¤Î¤ÇÎý½¬¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÆüÊÆÊóÆ»¿Ø¤«¤éÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¼¡²óÅÐÈÄ¤Ï£²£·Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç£³²ó¤òÅê¤²¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡ÀÐ°æ¡¢Ê¿ÎÉ¤éÉé½ý¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë»øÅê¼ê¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤Æ£²·î¤Ï¡¢¤±¤¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£µ¤»ý¤Á¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥¹¤Î¼«³Ð¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£Â÷¤µ¤ì¤¿´üÂÔ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£