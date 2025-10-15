IZAM¡¢LUNA¡¡SEA¿¿Ìð¤µ¤óµÞ»à¤Ë¡ÖÁá¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¡Ä¡×X¤ËÄ¹Ê¸Åê¹Æ¡Öº²¤¬¾è¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥È¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA¡¡SEA¡×¤Î¥É¥é¥à¥¹¡¢¿¿Ìð¡Ê¤·¤ó¤ä¡¢ËÜÌ¾»³ÅÄ¿¿Ìð¡á¤ä¤Þ¤À¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë¤µ¤ó¤¬17Æü¸á¸å6»þ16Ê¬¡¢»àµî¤·¤¿¡£56ºÐ¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¢ºò²Æ¤ËÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Æ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Íè·î12Æü¤Î¸ø±é¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ¡¤³¤¦¤È·üÌ¿¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖSHAZNA¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëIZAM¡Ê53¡Ë¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ÇÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¡Ä¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê¸æ»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë»ö¤òËèÆü¡¢µ§¤ê´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¡Äº£¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤Æ¤â¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ¿É¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¤é¤¬1996Ç¯¤Ë»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê°ìÈÖ½é¤á¤Ë¤´°§»¢¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª»Å»ö¤Þ¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢1997Ç¯8·î27Æü¡¡SHAZNA¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤ò·Þ¤¨¤¿0:00ÃúÅÙ¤Ë¡¢Âçºå¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤êËÜÅö¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Ï¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿Æü¡¹¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¿Ìð¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËÂô»³¡ÄÂô»³¡Ä¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¤Îº²¤¬¾è¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥È¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âLUNA¡¡SEA¤È¤¤¤¦¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¥Ü¥¯¤é¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«°Â¤é¤«¤Ë¤ªµÙ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿¿Ìð¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°¦¾ð¤ò¶»¤Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢SHAZNA´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¤ª°¦½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤¿¾Ð´é¤Ç¡Ø¤ª¡Á¡¢IZAM¤¥¡Á¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¸æÌ½Ê¡¤ò¤ªµ§¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡£IZAM ¡Ú SHAZNA ¡Û¡×¤ÈÊÌ¤ì¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£