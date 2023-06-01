¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬20Âå¤ÎÃË¤ò¼Í»¦¡¡¥Õ¥í¥ê¥À¤Î¥È¥é¥ó¥×Å¡¤Ë¿¯Æþ»î¤ß¤ë¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÉÔºß
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÆîÉô¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»äÅ¡¤Ë¿¯Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃË¤ò¼Í»¦¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅýÎÎ·Ù¸îÂâ=¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢22Æü¸áÁ°1»þÈ¾¤´¤í¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ë¤¢¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»äÅ¡¡Ö¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¢¡¦¥é¡¼¥´¡×¤Ë¿¯Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃË¤ò¿¦°÷¤¬¼Í»¦¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¡Ö20ÂåÁ°È¾¡×¤Ç¡Ö¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¢¡¦¥é¡¼¥´¡×¤Î·Ù²ü¶è°è¤ËÉÔË¡¿¯Æþ¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¤ÈÇ³ÎÁ¤Î´Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿¦°÷¤é¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤âÅö»þ¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤Êº®Íð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£