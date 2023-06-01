¡ÚÂ®Êó¡Û¶ÛµÞÄä»ßÃæ¤ÎÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤«¤éÁ´°÷µß½õ¡¡°ì»þ¡¢ÃÏ¾å30¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ç»Ò¤É¤â´Þ¤à20¿Í¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë ¤±¤¬¿Í¡¦ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¼Ô¤Ê¤·
¤¤Î¤¦¡Ê22Æü¡ËÌë¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼1Âæ¤¬ÃÏ¾å30¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶ÛµÞÄä»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï20¿Í¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸áÁ°2»þ¤´¤í¤ËÁ´°÷¤¬µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å8»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤ÎÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¡¢¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤Ë¿Í¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼1Âæ¤¬ÃÏ¾å30¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶ÛµÞÄä»ß¤·¡¢½÷¤Î»Ò2¿Í¤ò´Þ¤à¤¢¤ï¤»¤Æ20¿Í¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸áÁ°2»þ¤´¤í¤ËÁ´°÷¤¬µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Å¸Ë¾Âæ¤Ë¤Ï°ì»þ¡¢¤ª¤è¤½1200¿Í¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷¡¢ÃÏ¾å¤Ë¹ß¤ê¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
