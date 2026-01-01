£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡¦¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬»àµî¡¡£µ£¶ºÐ¡¡ÍÆÂÎµÞÊÑ¡¡·üÌ¿¤Ë£³·î¥¹¥Æ¡¼¥¸ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¡ºò½©¤âº×¤ê¤Ë¼Ö¤¤¤¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯Àë¸À
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤Î¿¿Ìð¡ÊËÜÌ¾¡¦»³ÅÄ¿¿Ìð¡á¤ä¤Þ¤À¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë¤µ¤ó¤¬£±£·Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬£²£³Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££µ£¶ºÐ¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Áòµ·¤Ï°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ç¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸åÆü¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ò³«¤¯Í½Äê¡£
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¡¼¿¿Ìð¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£·Æü¡¡£±£¸»þ£±£¶Ê¬¡¡±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡££²£°£²£°Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤Ë¤ÏÇ¾¼ðáç¤âÈ¯³Ð¤·¡¢£·²ó¤Î¼ê½Ñ¤ä¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£µ£¶Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈá¤·¤ß¤ÎÊó¹ð¡£¡Ö·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢£³·î¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿¡£¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¸Á°¡¢¿¿Ìð¤Ï¡Ø¤Þ¤¿É¬¤º£µ¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ë¡Ø¤È¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶¯¤¯ºÆµ¯¤ò¿®¤¸¡¢ÉÂËâ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ï¡¢ËÍÃ£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Î´õË¾¤Î¸÷¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤¬£³£µÇ¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ï¤ßÂ³¤±¤¿º²¤Î¥Ó¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÌÄ¤ê»ß¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¿Ìð¤ò²¹¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯£¹·î¤ËÆ®ÉÂ¤ò¹ðÇò¡£Æ±£²£·Æü¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦¿ÁÌî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Æ±»ÔºÇÂç¤Î´Ñ¸÷¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè£·£¸²ó¿ÁÌî¤¿¤Ð¤³º×¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¼Ö¤¤¤¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥á¥¤¥óÄÌ¤ê¤«¤é¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¿¿¿Ìð¤ÏË¡Èï¤ËË¹»Ò»Ñ¤Ç»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢¿ÈÆ°¤¼è¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÂçÀª½¸¤Þ¤Ã¤¿ÃÏ¸µÌ±¤«¤é¡Ö¿¿Ìð¤µ¡¼¤ó¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¹Âç¤Ë¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿¿Ìð¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¤¦¤Ê¤º¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÏ¸µÌ±¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿»£±Æ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë¼Ö¤¤¤¹¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥á¥¬¥Û¥óÊÒ¼ê¤Ë¡ÖÀè·îËö¡ÊÇ¾¼ðáç¤¬¡ËÈ¯³Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤ÆÂÎÄ´°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÉ¬¤ºÉüµ¢¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥à¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò»ý¤Æ¤ëÆü¤¬É¬¤ºÍè¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Éü³è¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£