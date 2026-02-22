¡Ú¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡Û¥â¥Ç¥ëÁª¼ê¤ÎÃ«°¦Î¿¡¡ÁÄÊì¤òË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÄV2Ä¾¸å¤ËÎÞ¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó°¦¤·¤Æ¤ë¡×
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÆü¡¡½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×·è¾¡¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡°Å·¸õ¤Î¤¿¤á°ìÆü±ä´ü¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¡¤Î½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×·è¾¡¤Ç¡¢Ã«°¦Î¿¡Ê¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¡¢22¡áÃæ¹ñ¡Ë¤¬2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Á°²ó22Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤È¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿Ã«°¦Î¿¤Ïº£Âç²ñ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤È¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¶ä¥á¥À¥ë¡£½Ð¾ì3¼ïÌÜÌÜ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂçºß³ØÃæ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÃ«°¦Î¿¤Ï¶¥µ»¸å¡¢ÁÄÊì¤ÎñÈ¹ñÄÁ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£Âç²ñÁ°¤Ë²ñ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ò¤É¤¯ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈà½÷¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¿´¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï¾øµ¤Á¥¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢¼ê¹Ë¤ò°®¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬Ë¾¤à¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã«°¦Î¿¤ÏÉã¿Æ¤¬ÊÆ¹ñ¿Í¡¢Êì¿Æ¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤Ç¡¢ÊÆ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³À¸¤Þ¤ì¡£19Ç¯¤ËÃæ¹ñ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ãæ¹ñÂåÉ½¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤ÇÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢·èÃÇ¤Ë¤ÏÃ«¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÏÊÆ¤·¤Æ¤ÏÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿ñÈ¹ñÄÁ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ÞÎØÄ¾Á°¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ö¾¡¤Ä¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Í¦´º¤ËÀï¤¦¤ÈÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÏËÜÅö¤ËÍ¦´º¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î½÷»Ò¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤È3¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ë¤ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë6¸Ä¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ËÅÒ¤±¤ë¤³¤È¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò¾ï¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÁÄÊì¤È¸ò¤ï¤·¤¿ÌóÂ«¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢Èà½÷¤Ë¤â¸Ø¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢º£¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤È¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ã«¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤â¹¹¿·¡£ÉÂ¾²¤ÎñÈ¹ñÄÁ¤µ¤ó¤Ê¤É»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£