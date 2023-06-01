¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡¢ÎÞ¤È¾Ð¤¤¤Î¡Ø¤Ò¤Ê¤¢¤¤¡ÙÂ´¶È¼°¡¡¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤«¤é¡ÈÂ´¶È¾Ú½ñ¡É¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Æü¸þºä46¤Î¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤¬¡¢22Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ìÅì·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÆü¸þºä¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¡Ê¿¼1¡§20¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¾¾ÅÄ¤ÎÂ´¶È¤ò½Ë¤¤¤Æ¤§¤«¡ªÂçÌß¤Ä¤Âç²ñ¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤Ç¡¢ÎÞ¤È¾Ð¤¤¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¡ÈÂ´¶È¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡Ø¤Ò¤Ê¤¢¤¤¡ÙÂ´¶È¼°
¡¡ÈÖÁÈ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤«¤é°¦¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¡ÈÂ´¶È¾Ú½ñ¡É¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¢£Â´¶È¾Ú½ñÁ´Ê¸
¾¾ÅÄ¹¥²ÖÅÂ
¡Ö¤¢¤Î¤Í¡¢½ÕÆü¤µ¤ó¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½éÅÐ¾ì¤Ç½ÕÆü¤òµ´¤¤¤¸¤ê¤·¤Æ¤¤¿¾¾ÅÄ¤¯¤ó¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤ÏÁ´¤¯ÉÔÍ×¤Î¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×ÃÎ¼±¤òÃ¯¤è¤ê¤âÍ½½¬¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Î´ë²è¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ò¤é¤¬¤Ê¤¬¤Ã¤¤ç¤¯¤¦¤ó¤É¤¦¤«¤¤¡×¤â¸«»öºÎÍÑ¡£º£¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖÊüÁ÷ºî²È¥¥ã¥é¡×¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÄÏ¤ó¤Ç¡¢Ãå¼Â¤ËÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡£´ë²è¤Î¤ª¼êËÜ¤È¤Ê¤ë¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ïÆüº¢¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò´Ñ»¡¤·¡¢ËÜ¿Í¤Ç¤¹¤éµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ª¥â¥í¥¤°ìÌÌ¤ò²æ¡¹¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾¾ÅÄ¤¯¤ó¤ÎÎò»Ë¤ò¸ì¤ë¾å¤ÇÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡ÈÏ¢Â³¹æµã»ö·ï¡É¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ÎÈÖÁÈ¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¶ìÇº¤ä³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò¿ä¤·ÎÌ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤ÎÎÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Þ¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò²¹¤«¤¯¾È¤é¤¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂÀÍÛ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²Î¤ä¥®¥¿¡¼¡¢¥é¥¸¥ª¤Ë¶¾ÇþÂÇ¤Á¡£²¿»ö¤Ë¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤½¤ÎÀº¿À¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¿¿¤Î¥ê¥È¥ë¥È¥¥¡¼¥¹¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿¡£½ÕÆü¤Ë¤â¤·¤â¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÂåÍý¤È¤·¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ø¾¾ÅÄ¤³¤Î¡¢¤¤¤±¤ë¤Ê¡©¡Ù¡Ê¾¾ÅÄ¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¡Ë
¤±¤ä¤ºä46¡¢¤½¤·¤ÆÆü¸þºä46¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿8Ç¯È¾¤ò¤³¤³¤Ë¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ8Ç¯2·î22Æü¡¡¡ÖÆü¸þºä¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×°ìÆ±
