£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¿¿Ìð¤µ¤ó»àµî¡¡¥Ð¥ó¥ÉÃç´Ö¤ÏÈáÄË¡¢ÄÉÅéÂ³¡¹¡Ä£É£Ú£Á£Í¡Ö¶»¤¬¶ì¤·¤¤¡×°½¾®Ï©æÆ¡Ö£Æ£Ï£Ò£Å£Ö£Å£Ò¡×À¾Àîµ®¶µ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×¤Î¿¿Ìð¡Ê¤·¤ó¤ä¡¢ËÜÌ¾¡á¤ä¤Þ¤À¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£²£³Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡££µ£¶ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Ê¿À®¤Î¥Ð¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿Ì¾¥É¥é¥Þ¡¼¤Îë¾Êó¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥ÉÃç´Ö¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤«¤éÂ³¡¹¤ÈÄÉÅé¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ó£È£Á£Ú£Î£Á¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦£É£Ú£Á£Í¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¤ÇÄ¹Ê¸¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¡Ä¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê¸æ»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë»ö¤òËèÆü¡¢µ§¤ê´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¡Äº£¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤Æ¤â¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ¿É¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤ë¡£¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò²ó¸Ü¤·¤¿¤¢¤È¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¤Îº²¤¬¾è¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥È¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤È¤¤¤¦¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¥Ü¥¯¤é¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÂº·É¡£¡Ö¤É¤¦¤«°Â¤é¤«¤Ë¤ªµÙ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿¿Ìð¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°¦¾ð¤ò¶»¤Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢£Ó£È£Á£Ú£Î£Á´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¤ª°¦½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤¿¾Ð´é¤Ç¡Ø¤ª¡Á¡¢£É£Ú£Á£Í¤¥¡Á¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¸æÌ½Ê¡¤ò¤ªµ§¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÝæ»ÖÔ¥¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦°½¾®Ï©æÆ¤â¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤òÃÎ¤é¤»¤ë£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¿¿Ìð¡¡£Æ£Ï£Ò£Å£Ö£Å£Ò¡¡£Æ£Ï£Ò£Å£Ö£Å£Ò¡¡¿¿Ìð¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡²Î¼ê¤Î£Ô¡¥£Í¡¥£Ò£å£ö£ï£ì£õ£ô£é£ï£î¤³¤ÈÀ¾Àîµ®¶µ¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£±·î£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¼çºÅ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡Ö£Ì£Õ£Î£Á£Ô£É£Ã¡¡£Æ£Å£Ó£Ô¡¥£²£°£²£µ¡×¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î»þ¤ÎÀ¾Àî¤ÎÅê¹Æ¤Ë¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤òÊÖ¿®¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¼«¿È¤Î£Ø¤ËºÆ·Ç¤·¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤¨¤ÆÊÖ¿®¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼¡²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¾¯¤·ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤³¤Á¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï£±£·Æü¸á¸å£¶»þ£±£¶Ê¬¤Ë»àµî¡£ºòÇ¯£¹·î¤ËÇ¾¼ðáç¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢£²£°£²£°Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢£³·î¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Áòµ·¤Ï°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£