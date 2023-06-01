¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¡×¥È¥ì¥ó¥É£±°Ì¡¡µÞ»à¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¤¨¤Ã¡¢¡¢¡¢Áá¤¹¤®¤ë¤è¡×¡Ö°ÎÂç¤Ê¥É¥é¥Þ¡¼¡×
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢LUNA SEA¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬¡¢17Æü¸á¸å6»þ16Ê¬¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç23Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£56ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Áòµ·¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢º£¸å¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë°Õ¸þ¤À¡£
¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï20Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¡£ºòÇ¯¤Ë¤ÏÇ¾¼ðáç¤âÈ¯³Ð¤·¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÅÍÜ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î»àµî¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤é¤¬Èá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É1°Ì¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÆÂÎ¤¬µÞÊÑ¤·¤Æ¤Î»à¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¤¨¤Ã¡¢¡¢¡¢Áá¤¹¤®¤ë¤è¡×¡ÖÀè·îÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿»ö¤ò¸µµ¤¤½¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö°ÎÂç¤Ê¥É¥é¥Þ¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö»þ¤¬Î®¤ì¤Æ¤â¡¢¹ï¤Þ¤ì¤¿µ²±¤Ï¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±Ê±ó¤Ë¡×¡Ö±éÁÕ¤¬Ã¡¤½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¸åÊý¤Ë¥É¥é¥à¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥¯Åê¤²¼Î¤Æ¤ë¤¢¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê²¼È¯É½Á´Ê¸
³§ÍÍ¤Ø
LUNA SEA¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¡¼¿¿Ìð¤¬¡¢2026Ç¯2·î17Æü18»þ16Ê¬±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2020Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤Ë¤ÏÇ¾¼ðáç¤âÈ¯³Ð¤·¡¢7²ó¤Î¼ê½Ñ¤ä¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢56Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢3·î¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
À¸Á°¡¢¿¿Ìð¤Ï¡Ö¤Þ¤¿É¬¤º5¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ë¡×¤È¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶¯¤¯ºÆµ¯¤ò¿®¤¸¡¢ÉÂËâ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ï¡¢ËÍÃ£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Î´õË¾¤Î¸÷¤Ç¤·¤¿¡£
Èà¤¬35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ï¤ßÂ³¤±¤¿º²¤Î¥Ó¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âLUNA SEA¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÌÄ¤ê»ß¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¿Ìð¤ò²¹¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Áòµ·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤´°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÆü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤ò²þ¤á¤ÆÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï¤¿¤À¡¢¿¿Ìð¤Îº²¤¬°Â¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±¤È¶¦¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¿Ó¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯2·î23Æü
RYUICHI¡¢SUGIZO¡¢INORAN¡¢J¡¿LUNA SEA