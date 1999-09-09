£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡¦¿¿Ìð¤µ¤ó¡¢ÈÕÇ¯¤ÏÇ¾¼ðáç¤Ë¤è¤ë¼ê¤Î¿Ì¤¨¤Ç¥É¥é¥à¤¿¤¿¤±¤º¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤Î¥Õ¥§¥¹¤¬ºÇ¸å¤Î¸ø¤Î¾ì
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬£±£·Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬£²£³Æü¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯£¹·î£³Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ÇÇ¾¼ðáç¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢£²£°Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÉüµ¢¤¬¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÂ¾õ¤Î¸øÉ½¤«¤éÌó£³½µ´Ö¸å¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿ÀÆàÀî¡¦¿ÁÌî»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿ÁÌî¤¿¤Ð¤³º×¡×¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¡ÖÉ¬¤ºÉüµ¢¤·¤Æ¥É¥é¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤äÃÏ¸µ½»Ì±¤é¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¼Ö¤¤¤¹»Ñ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢É½¾ð¤äÏÃ¤·¤Ö¤ê¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ª»Ï¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£ÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¾Ð´é¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬¸«¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Æ±º×¤ê¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎÏÂÂÀ¸Ý¤ò¤¿¤¿¤¯¥Ö¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç±éÁÕ¤ÏÈäÏª¤»¤º¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¾¼ðáç¤Î±Æ¶Á¤Ç¼ê¤Ë¿Ì¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¿¤¿¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢£±£±·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¼çºÅ¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤Ç¤â±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤â¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤Î¤ª¤«¤²¤À¡×¤ÈÎÞÌÜ¤Ç´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£