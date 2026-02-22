[MOM5316]U-17ÆüËÜÂåÉ½MFÎ¤¸«ÂÁÊ¡(¿À¸ÍU-18/1Ç¯)_ÄÉ²Ã¾·½¸¤ÎÈ¿¹ü¿´¤âÎÏ¤Ë¡£¿ï½ê¤Çµ»½ÑÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢2¥¢¥·¥¹¥È
[¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á]
[2.22 Balcom BMW CUP ¹Åç¸©¹â¹»ÁªÈ´U-17 0-3 U-17ÆüËÜÂåÉ½ ¹Åç°ìµå]
¡¡ÄÉ²Ã¾·½¸¤Îµ»¹ªÇÉ¤¬É¾²Á¤òÊÑ¤¨¤ë¡£U-17ÆüËÜÂåÉ½MFÎ¤¸«ÂÁÊ¡(¿À¸ÍU-18)¤Ï¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢¿ï½ê¤Çµ»½ÑÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¹¶·â¤ËÎ®¤ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·¸¤ï¤ê¡¢2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂ¸µ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î°·¤¤Êý¤È¤«¤¬ÆÀ°Õ¡×¤È¤¤¤¦Î¤¸«¤Ï¡¢¶¹¤¤¶ÉÌÌ¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤äÊø¤·¤Ë´ØÍ¿¡£¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ê¤É¤Ç¾å¼ê¤¯¼þ°Ï¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶¯¤¤»ÑÀª¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°È¾19Ê¬¤Ë¤ÏÌ£Êý¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤¬PA¤Ç¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½ÐÎÏ¤ò»ý¤Ã¤ÆÃ¥¤¤ÊÖ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤Î±óÀ¬¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢(´ÆÆÄ¤Î¾®Ìî)¿®µÁ¤µ¤ó¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Î½ÐÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤ò°Õ¼±¤·¤í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢º¸Â¤Ï(¥´¡¼¥ë¥«¥Ð¡¼¤·¤¿)Áê¼ê¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥ï¡¼»ý¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£34Ê¬¤Ë¤âPA³°Â¦¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò²ó¼ý¤·¤Æ±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£1¿Í¤Ç¥·¥å¡¼¥È4ËÜ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¤¸«¤Ï¡Öº£²ó¡¢ÄÉ²Ã¾·½¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ÀäÂÐ¡¢·ë²Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò¾å¼ê¤¯³°¤·¤Æ¼õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤«¤º¡£ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÆ°¤¡£Á°¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤ÇÌ£Êý¤Î¥·¥å¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢2¤Ä¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡0-0¤Î¸åÈ¾2Ê¬¡¢Î¤¸«¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎFK¤òº¸WB¥¨¥¼¥â¥¯¥§¡¦¥Á¥á¥Å¥§³¤(CÂçºåU-18)¤ÎÆ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¥¢¥·¥¹¥È¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë½³¤ë¤Ã¤Æ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥Å¥§¤¬·ë¹½¤¤¤¤¹ç¤ï¤»Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¤¤¤¥¢¥·¥¹¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾32Ê¬¤Ë¤Ï¡¢MFËÌ¸¶Ëê(FCÅìµþ)¤Î±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¡£DF¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤òÀ©¤·¡¢1¥¿¥Ã¥Á¤Ç¸åÊý¤Ë·Ò¤°¡£¤³¤ì¤òFWÎ©ÌîµþÌï(¾»Ê¿¹â)¤¬·è¤á¡¢2-0¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¤¸«¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤³¤Ü¤ìÁÀ¤Ã¤Æ¤Æ¡ØÍè¤¿!¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀè¤ËÍè¤Æ¡¢¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç²ó¼ý¤·¤ÆÂÇ¤È¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢(Î©Ìî)µþÌï¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¾õÂÖ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç½Ð¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥¢¥·¥¹¥È¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÆÀÅÀ¤ò¼è¤ì¤ì¤Ð(¶ì¾Ð)¡×¤ÈËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤ËµÚÂèÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ãæ³Ø1Ç¯»þ¤Ë¿À¸ÍU-15¤ÎÁ´ÆüËÜ¥æ¡¼¥¹(U-15)Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Ãæ³Ø2Ç¯»þ¤Ë1ºÐÇ¯¾å¤ÎU-15ÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ³Ø3Ç¯»þ¤Ë¤Ï¿À¸ÍU-18¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°WEST¤Ç11»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¤âÆÃÄ¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´ïÍÑ¤µ¤Î»ý¤Á¼ç¡£2009Ç¯À¸¤Þ¤ìÀ¤Âå¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¤ÏU-16ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹±óÀ¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥É¥ê¡¼¥à¥«¥Ã¥×¡¢Ãæ¹ñ±óÀ¬¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬¤Ç¤¤¤º¤ì¤â10ÈÖ¤òÇØÉé¤¤¡¢¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë»î¹ç¤â¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ëÊý¤¬Í¥Àè¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬¸å¤Î³èÆ°¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤º¡¢º£²ó¤Î¹Åç¹ç½É¤âÅö½éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥ê¥¹¥È¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²ø²æ¤ÎMF»°°æ»ûâÃ(FC¥Õ¥©¡¼¥ê¥¯¥é¥Ã¥»ÀçÂæ¢ª²£ÉÍFM¥æ¡¼¥¹)¤ËÂå¤ï¤ë·Á¤ÇÄÉ²Ã¾·½¸¡£²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¼¡¤ÎÂåÉ½¤ËÄÉ²Ã¾·½¸¤¸¤ã¤Ê¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤Ï¤º¤Ã¤È±óÀ¬Á°¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£18Æü¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£20Æü¤ÎU-17¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½Àï¤Ç¤Ï¸òÂå½Ð¾ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò³èÀ²½¤·¡¢¹Åç¸©¹â¹»ÁªÈ´Àï¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¿À¸ÍU-18¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¿À¸Í¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤âºÆÄ©Àï¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¹â¹»1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)¤Ç2ÅÙ¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¤À¤¬¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÄÏ¤á¤º¡¢³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿À¸ÍU-18¤Ç¤â¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë½Ð¾ì»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¤Î¤¦¤Á¤Ë(¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à)¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆìÅÍß¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¾å¤¬¤ì¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤â¤Ã¤ÈËý¿´¤»¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡U-18¥Á¡¼¥à¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï1¸Ä³ØÇ¯¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÀÕÇ¤´¶¤È¤«»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¿À¸ÍU-18¤Î³èÌö¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë繫¤¬¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¡£²ÝÂê¤À¤È¤¤¤¦¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¼Á¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò²þÁ±¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤òÎÌ»º¤¹¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÏÄÉ²Ã¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿È¿¹ü¿´¤â»ý¤Ã¤Æ³èÌöÃæ¡£¡ÖHiFA Ê¿ÏÂµ§Ç° 2025 Balcom BMW CUP ¹Åç¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¡×ºÇ½ªÀá¤Î¹Åç¥æ¡¼¥¹Àï¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢É¾²Á¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢U17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤È¿À¸ÍU-18¤ÎÀèÇÚMFÀ¥¸ýÂçæÆ(¸½¡¦¿À¸Í)¤¬³èÌö¤·¤¿U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ËÄ©Àï¡£U-17ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¿À¸Í¤Ç¤âÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡µÈÅÄÂÀÏº)
[2.22 Balcom BMW CUP ¹Åç¸©¹â¹»ÁªÈ´U-17 0-3 U-17ÆüËÜÂåÉ½ ¹Åç°ìµå]
¡¡ÄÉ²Ã¾·½¸¤Îµ»¹ªÇÉ¤¬É¾²Á¤òÊÑ¤¨¤ë¡£U-17ÆüËÜÂåÉ½MFÎ¤¸«ÂÁÊ¡(¿À¸ÍU-18)¤Ï¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢¿ï½ê¤Çµ»½ÑÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¹¶·â¤ËÎ®¤ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·¸¤ï¤ê¡¢2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂ¸µ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î°·¤¤Êý¤È¤«¤¬ÆÀ°Õ¡×¤È¤¤¤¦Î¤¸«¤Ï¡¢¶¹¤¤¶ÉÌÌ¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤äÊø¤·¤Ë´ØÍ¿¡£¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ê¤É¤Ç¾å¼ê¤¯¼þ°Ï¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶¯¤¤»ÑÀª¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î¤¸«¤Ï¡Öº£²ó¡¢ÄÉ²Ã¾·½¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ÀäÂÐ¡¢·ë²Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò¾å¼ê¤¯³°¤·¤Æ¼õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤«¤º¡£ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÆ°¤¡£Á°¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤ÇÌ£Êý¤Î¥·¥å¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢2¤Ä¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡0-0¤Î¸åÈ¾2Ê¬¡¢Î¤¸«¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎFK¤òº¸WB¥¨¥¼¥â¥¯¥§¡¦¥Á¥á¥Å¥§³¤(CÂçºåU-18)¤ÎÆ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¥¢¥·¥¹¥È¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë½³¤ë¤Ã¤Æ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥Å¥§¤¬·ë¹½¤¤¤¤¹ç¤ï¤»Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¤¤¤¥¢¥·¥¹¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾32Ê¬¤Ë¤Ï¡¢MFËÌ¸¶Ëê(FCÅìµþ)¤Î±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¡£DF¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤òÀ©¤·¡¢1¥¿¥Ã¥Á¤Ç¸åÊý¤Ë·Ò¤°¡£¤³¤ì¤òFWÎ©ÌîµþÌï(¾»Ê¿¹â)¤¬·è¤á¡¢2-0¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¤¸«¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤³¤Ü¤ìÁÀ¤Ã¤Æ¤Æ¡ØÍè¤¿!¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀè¤ËÍè¤Æ¡¢¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç²ó¼ý¤·¤ÆÂÇ¤È¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢(Î©Ìî)µþÌï¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¾õÂÖ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç½Ð¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥¢¥·¥¹¥È¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÆÀÅÀ¤ò¼è¤ì¤ì¤Ð(¶ì¾Ð)¡×¤ÈËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤ËµÚÂèÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ãæ³Ø1Ç¯»þ¤Ë¿À¸ÍU-15¤ÎÁ´ÆüËÜ¥æ¡¼¥¹(U-15)Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Ãæ³Ø2Ç¯»þ¤Ë1ºÐÇ¯¾å¤ÎU-15ÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ³Ø3Ç¯»þ¤Ë¤Ï¿À¸ÍU-18¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°WEST¤Ç11»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¤âÆÃÄ¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´ïÍÑ¤µ¤Î»ý¤Á¼ç¡£2009Ç¯À¸¤Þ¤ìÀ¤Âå¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¤ÏU-16ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹±óÀ¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥É¥ê¡¼¥à¥«¥Ã¥×¡¢Ãæ¹ñ±óÀ¬¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬¤Ç¤¤¤º¤ì¤â10ÈÖ¤òÇØÉé¤¤¡¢¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë»î¹ç¤â¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ëÊý¤¬Í¥Àè¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬¸å¤Î³èÆ°¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤º¡¢º£²ó¤Î¹Åç¹ç½É¤âÅö½éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥ê¥¹¥È¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²ø²æ¤ÎMF»°°æ»ûâÃ(FC¥Õ¥©¡¼¥ê¥¯¥é¥Ã¥»ÀçÂæ¢ª²£ÉÍFM¥æ¡¼¥¹)¤ËÂå¤ï¤ë·Á¤ÇÄÉ²Ã¾·½¸¡£²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¼¡¤ÎÂåÉ½¤ËÄÉ²Ã¾·½¸¤¸¤ã¤Ê¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤Ï¤º¤Ã¤È±óÀ¬Á°¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£18Æü¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£20Æü¤ÎU-17¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½Àï¤Ç¤Ï¸òÂå½Ð¾ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò³èÀ²½¤·¡¢¹Åç¸©¹â¹»ÁªÈ´Àï¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¿À¸ÍU-18¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¿À¸Í¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤âºÆÄ©Àï¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¹â¹»1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)¤Ç2ÅÙ¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¤À¤¬¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÄÏ¤á¤º¡¢³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿À¸ÍU-18¤Ç¤â¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë½Ð¾ì»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¤Î¤¦¤Á¤Ë(¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à)¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆìÅÍß¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¾å¤¬¤ì¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤â¤Ã¤ÈËý¿´¤»¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡U-18¥Á¡¼¥à¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï1¸Ä³ØÇ¯¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÀÕÇ¤´¶¤È¤«»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¿À¸ÍU-18¤Î³èÌö¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë繫¤¬¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¡£²ÝÂê¤À¤È¤¤¤¦¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¼Á¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò²þÁ±¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤òÎÌ»º¤¹¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÏÄÉ²Ã¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿È¿¹ü¿´¤â»ý¤Ã¤Æ³èÌöÃæ¡£¡ÖHiFA Ê¿ÏÂµ§Ç° 2025 Balcom BMW CUP ¹Åç¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¡×ºÇ½ªÀá¤Î¹Åç¥æ¡¼¥¹Àï¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢É¾²Á¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢U17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤È¿À¸ÍU-18¤ÎÀèÇÚMFÀ¥¸ýÂçæÆ(¸½¡¦¿À¸Í)¤¬³èÌö¤·¤¿U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ËÄ©Àï¡£U-17ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¿À¸Í¤Ç¤âÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡µÈÅÄÂÀÏº)