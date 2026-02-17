WE¥ê¡¼¥°¤ÇÄ¶¿ÍÅª¤ÊµÏ¿¼ùÎ©!! NÁêÌÏ¸¶DFÂç²ìÍý¼Ó»Ò¤¬Âç²ñÁÏÀß¤«¤éÁ´100»î¹çÏ¢Â³¥Õ¥ë½Ð¾ì
¡¡WE¥ê¡¼¥°¤Ï22Æü¡¢¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶DFÂç²ìÍý¼Ó»Ò(29)¤¬¥ê¡¼¥°ÁÏÀß¤«¤éÁ´100»î¹çÏ¢Â³¥Õ¥ë½Ð¾ì¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ì¤Ï¥¸¥§¥ÕÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹U-18¤«¤éÆüËÜÂÎ°éÂçFIELDS²£ÉÍ¤ò·Ð¤Æ19Ç¯¤ËNÁêÌÏ¸¶¤Ø²ÃÆþ¡£2021-22¥·¡¼¥º¥ó¤ËWE¥ê¡¼¥°¤¬ÁÏÀß¤¹¤ë¤È³«ËëÀá¤«¤é¥Õ¥ë½Ð¾ì¤òÂ³¤±¡¢½éÇ¯ÅÙ¤Î1Àá¤«¤éÎß·×100ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Àá¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Àï(⚫︎1-2)¤Ç¤Ä¤¤¤Ë100»î¹çÏ¢Â³¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£WE¥ê¡¼¥°¤Ë¤è¤ë¤ÈÂç²ì¤¬Í£°ì¤ÎµÏ¿Ã£À®¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃË»Ò¤è¤ê¤â¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¥ê¡¼¥°¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Âç²ì¤¬Á´100»î¹ç¤Ç¼õ¤±¤¿¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤Ï¤ï¤º¤«2Ëç¡£½Ð¾ìÄä»ß¥¼¥í¡¢Éé½ý·ç¾ì¤â¥¼¥í¤ÇÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ì¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÆüÂÎ¤ÎÆ±´ü¤ÈÀèÇÚ¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²ÖÂ«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Íè¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤â¥À¥ó¥Þ¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀçÂæ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¥À¥ó¥Þ¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÌ»»1»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ÏÁ°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤È¸å³°Â¦»Ù»ýµ¡¹½Â»½ý¤ÎÂç²ø²æ¤«¤é¤ÎÉüµ¢Àï¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÏÆ±¤¸¤¯¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæÀï¡£¡Ö¤¹¤´¤¤½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Âç²ì¤Ï¡¢º£µ¨»Ä¤ê»î¹ç¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¿Ö¤«¤ì¤ë¤È¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÎMF°ËÆ£Èþµª¤ÈINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤ÎMFÀ®µÜÍ£¤ÏÁÏÀß¤«¤éÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Àá¤¬ÄÌ»»100»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
