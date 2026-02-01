¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26 Âè27Àá ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹ vs ¥¦¥ë¥Ðー¥Ï¥ó¥×¥È¥ó »î¹ç·ë²Ì
¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26¤ÎÂè27Àá ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤È¥¦¥ë¥Ðー¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î22Æü23:00¤Ë¥»¥ë¥Ïー¥¹¥È¡¦¥Ñー¥¯¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥è¥ë¥²¥ó¡¦¥é¥ë¥»¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥¤¥¨¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¡ÊFW¡Ë¡¢¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µー¥ë¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¦¥ë¥Ðー¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¥¢¥À¥à¡¦¥¢ー¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Þ¥Í¡ÊFW¡Ë¡¢¥È¥ë¡¦¥¢¥í¥³¥À¥ì¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³ùÅÄ ÂçÃÏ¡ÊMF¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬Ìµ¤¯¡¢0-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥¦¥£¥ë¡¦¥Ò¥åー¥º¡ÊMF¡Ë¤«¤é³ùÅÄ ÂçÃÏ¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
61Ê¬¤Ë¥¦¥ë¥Ðー¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Î¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥¯¥ì¥¤¥Á¡ÊDF¡Ë¤¬2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤Ë¤è¤êÂà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
63Ê¬¡¢¥¦¥ë¥Ðー¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¢¥À¥à¡¦¥¢ー¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¦¥ë¥Õ¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
72Ê¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Á¥ã¥Ç¥£¡¦¥ê¥¢¥É¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥¨¥Ð¥ó¡¦¥²¥Ã¥µ¥ó¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
78Ê¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¤¥¨¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
87Ê¬¡¢¥¦¥ë¥Ðー¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¸¥ã¥ó¥ê¥¯¥Í¡¦¥Ù¥ë¥¬¥ë¥É¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥´¥á¥¹¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥Æ¥£¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¨¥Ð¥ó¡¦¥²¥Ã¥µ¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¥¦¥ë¥Ðー¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³ùÅÄ ÂçÃÏ¡ÊMF¡Ë¤Ï46Ê¬¤«¤é¸òÂå¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
2026-02-23 01:10:09 ¹¹¿·