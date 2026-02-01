¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26 Âè27Àá ¥µ¥ó¥Àー¥é¥ó¥É vs ¥Õ¥é¥à »î¹ç·ë²Ì
¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26¤ÎÂè27Àá ¥µ¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤È¥Õ¥é¥à¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î22Æü23:00¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥È¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥µ¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ö¥í¥Óー¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ë¥ë¥½¥ó¡¦¥¢¥ó¥°¥í¡ÊFW¡Ë¡¢¥¨¥ó¥¾¡¦¥ë¥Õ¥§ー¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥é¥à¤Ï¥é¥¦¥ë¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥±¥Ó¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥¨¥ßー¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¥í¥¦¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
12Ê¬¡¢¥µ¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Î¥ë¥Ç¥£¡¦¥à¥¥¨¥ì¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥ë¥·¥ã¥ì¥ë¡¦¥Øー¥ë¥È¥í¥¤¥À¡ÊDF¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¸òÂå¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
39Ê¬¡¢¥µ¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£Bi Jocelin Ta¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥í¥á¥¤¥ó¡¦¥à¥ó¥É¥ì¡ÊMF¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¸òÂå¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
45+1Ê¬¡¢¥Õ¥é¥à¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥±¥Ó¥ó¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ü¥Ö¡ÊMF¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¸òÂå¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¡£0-0¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
54Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Õ¥é¥à¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¤¥¦¥©¥Ó¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥é¥¦¥ë¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¥Õ¥é¥à¤¬ÀèÀ©¡£
¤µ¤é¤Ë61Ê¬¥Õ¥é¥à¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥é¥¦¥ë¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡ÊFW¡Ë¤¬PK¤Ç0-2¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
65Ê¬¡¢¥Õ¥é¥à¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥é¥¦¥ë¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥í¥É¥ê¥´¡¦¥à¥Ë¥¹¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
70Ê¬¡¢¥µ¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤ÏÆ±»þ¤Ë3¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ö¥í¥Óー¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ë¥ë¥½¥ó¡¦¥¢¥ó¥°¥í¡ÊFW¡Ë¡¢¥à¥¢¥Þ¥É¥¥¡¦¥Ç¥£¥¢¥é¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥¤¥·¥Éー¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥¨¥ê¥¨¥¼¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¨¥ó¥À¡ÊFW¡Ë¡¢¥°¥é¥Ë¥È¡¦¥¸¥ã¥«¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
76Ê¬¡¢¥µ¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤Î¥¨¥ó¥¾¡¦¥ë¥Õ¥§ー¡ÊMF¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ1-2¤È1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢85Ê¬¥Õ¥é¥à¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤¬Æþ¤ë¡£¥Ï¥êー¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¤¥¦¥©¥Ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-3¡£2ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¥Õ¥é¥à¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥Õ¥é¥à¤¬1-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥µ¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤Ï60Ê¬¤Ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ö¥í¥Óー¡ÊFW¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥Õ¥é¥à¤Ï41Ê¬¤Ë¥é¥¦¥ë¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡ÊFW¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
