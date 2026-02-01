¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26 Âè23Àá ¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ vs ¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç »î¹ç·ë²Ì
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè23Àá ¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤È¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î22Æü23:30¤Ë¥ª¥¤¥íー¥Ñ¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡¦¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÏÎëÌÚ Í£¿Í¡ÊMF¡Ë¡¢¥¤¥´ー¥ë¡¦¥Þ¥¿¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ó¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥°¥ê¥Õ¥©¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Ï¹â°æ ¹¬Âç¡ÊDF¡Ë¡¢¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ª¥Î¥é¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÄ®Ìî ½¤ÅÍ¡ÊFW¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
38Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Î¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿ー¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£1-0¤È¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
61Ê¬¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤ÏÆ±»þ¤Ë3¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ëー¥«¥¹¡¦¥¦¥ë¥ê¥Ã¥Ò¡ÊDF¡Ë¡¢¥¦ー¥´¡¦¥Üー¥ê¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥Ø¥ë¥Ï¥ë¥È¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤êÄ®Ìî ½¤ÅÍ¡ÊFW¡Ë¡¢¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¥Ã¥×¡ÊMF¡Ë¡¢¥ï¥¨¥ë¡¦¥â¥Ò¥ä¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
74Ê¬¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤¬Æþ¤ë¡£¥¤¥´ー¥ë¡¦¥Þ¥¿¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-0¡£2ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤ë¡£
79Ê¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Ó¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥°¥ê¥Õ¥©¡ÊMF¡Ë¡¢ÎëÌÚ Í£¿Í¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Ç¥êー¡¦¥·¥§¥¢¥Ï¥ó¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥ëー¥«¥¹¡¦¥Û¥éー¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
84Ê¬¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥£¥¯¥¹¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥±¥Ó¥ó¡¦¥·¥å¥Æー¥¬ー¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î85Ê¬¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Î¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ2-1¤È1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÎëÌÚ Í£¿Í¡ÊMF¡Ë¤ÏÀèÈ¯¤·79Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¹â°æ ¹¬Âç¡ÊDF¡Ë¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£77Ê¬¤Ë¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ä®Ìî ½¤ÅÍ¡ÊFW¡Ë¤Ï61Ê¬¤«¤é¸òÂå¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
