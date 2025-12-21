µÞ»à¤Î¥ë¥Ê¥·¡¼¿¿Ìð¤µ¤ó¡¡ºòÇ¯£¹·î¤ËÃÏ¸µ¤Îº×¤ê¤Ç¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯»ý¤Æ¤ëÆüÉ¬¤ºÍè¤ë¡×ÀÀ¤Ã¤¿¤¬¡¡£³·î¤Ë¥é¥¤¥ÖÍ½Äê¤â¡¡£µ£¶ºÐ
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬£±£·Æü¤Ë»àµî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£²£²Æü¿¼Ìë¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡££µ£¶ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¤Û¤«ºòÇ¯¡¢Ç¾¼ðáç¤âÈ¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£²·î£²£³Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿£Ì£Õ£Î£Á£Ô£É£Ã¡¡£Ø¡Ç£Í£Á£Ó¡¡£²£°£²£µ¸ø±é¤ò£Ó£Õ£Ç£É£Î£Ï¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ»ß¡£ÂçÂÎ¸ø±é¤ò£³·î£±£²Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Éüµ¢¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯£¹·î¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿ÀÆàÀî¡¦¿ÁÌî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ñ¸÷¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè£·£¸²ó¿ÁÌî¤¿¤Ð¤³º×¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¤Ï¡¢Ç¾¼ðáç¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤«¤é£²£°Æü¡£¼Ö¤¤¤¹»Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µÌ±¤«¤é¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡Ö¥É¥é¥à¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò»ý¤Æ¤ëÆü¤¬É¬¤ºÍè¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤Ç¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐ¹õºÌ¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º×¤ê¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤¬ÂÀ¸Ý¤ò¤¿¤¿¤¯ÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¡Ö£¶ºÐ¤Îº¢¤«¤é¥Ð¥Á¤ò°®¤ê¼«Ê¬¤Î¥É¥é¥à¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤È¤Ë¤«¤¯¤ªº×¤ê¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Ð¤ÇºÊ¡¦ÀÐ¹õ¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö²÷Éüµ§´ê¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿µ§´ê»¥¤¬Å½¤é¤ì¤¿¤ß¤³¤·¤Î¾å¤ËÎ©¤Á¡¢Çï»ÒÌÚ¤ò»È¤Ã¤Æ°ìËÜÄù¤á¤òÎÏ¶¯¤¯ÈäÏª¡£ÅÐ¾ì¤«¤é£±»þ´Ö¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÃå¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢º×¤ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢£·²ó¤Î¼ê½Ñ¤È¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡¢Êü¼ÍÀþÎÅË¡¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢£²·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤·¤¿·ëÀ®£³£µ¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£