¡¡¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA¡¡SEA¡×¡Ê¥ë¥Ê¥·¡¼¡Ë¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¿¿Ìð¡Ê¤·¤ó¤ä¡Ë¤µ¤ó¤¬17Æü¸á¸å6»þ16Ê¬¡¢»àµî¤·¤¿¡£56ºÐ¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¸åÆü¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ò³«¤¯Í½Äê¡£ºòÇ¯9·î¡¢Ç¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ºÊ¤Ï¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤ÎÀÐ¹õºÌ¤µ¤ó¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤ËÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¥®¥¿¡¼¤ÎSUGIZO¤µ¤ó¤È¥Ð¥ó¥É·ëÀ®¡£1989Ç¯¤Ë¥ë¥Ê¥·¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢92Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡ÖROSIER¡×¡ÖDESIRE¡×¡ÖSTORM¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ç÷ÎÏ¤¢¤ë½ÅÄã²»¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤ò¶õÃæ¤Ç360ÅÙ²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¤¬¤«¤ê¤Ê»Å³Ý¤±¤Ç¶Ã¤«¤»¤¿¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¿ÍÊÁ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£