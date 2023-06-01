56ºÐ»àµî¤ÎLUNA SEA¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ë¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¥Õ¥¡¥óÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢LUNA SEA¤¬23Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬17Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£56ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Áòµ·¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë°Õ¸þ¤À¡£
¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï20Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¡£¤½¤Î¸å¥¹¥Æ¡¼¥¸Éüµ¢¤·¡¢ºòÇ¯2·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ÖLUNATIC TOKYO 2025¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±9·î¤Ë¤ÏÇ¾¼ðáç¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿ÀÆàÀî¡¦¿ÁÌî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿ÁÌî¤¿¤Ð¤³º×¤ê¡×¤Ë¼Ö¤¤¤¹¤Ç»²²Ã¤·¡¢Æ±11·î¤Î¥°¥ë¡¼¥×¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ÖLUNATIC FEST¡¥2025¡×¤Ë¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÅÍÜ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
Ç¾¼ðáç¤ÎÈ¯³Ð°Ê¹ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖMESSAGES for SHINYA¡×¤ÈÂê¤·¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ø¤Î±þ±ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¡ÄÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤Ê¤¿¤Î²»¤ò¡¢5¿Í¤Î²»¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¿¿Ìð¥³¡¼¥ë¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÉÂ¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢ÃÏ¸µ¤Îº×¤ê¤ò°¦¤·¡¢¼þ¤ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¿¿Ìð¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤³¤½¤¬ËÜÊª¤Î¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥é¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£