¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤óÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¥Áö£é£îÂçÂ¼¡¡£²£î£ä¡×¤Ï£²£²Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

¡¡¹ñÊ¬¾­ÂÀÏº¡Ê£³£±¡áÅìµþ¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£±£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤é£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤ÆÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö½àÍ¥¤Ï¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¤¬¡¢µ¡ÁÇÀ­¤Ë¤ÏÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÖÄ´À°¤¬¹ç¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ê¤éÂ­¤ÏÈ´·²¡£ÆÃ¤Ë¥ì¡¼¥¹Â­¤¬¤¤¤¤¡£¥¿¡¼¥ó¤ä²ó¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÂ­¤¬¤¤¤¤¡×¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÍ¥¾¡Àï¤Ï¥Á¥ë¥È¤ò´Þ¤á¤ÆÄ´À°¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¿­¤Ó´ó¤ê¤ÎÄ´À°¤â»î¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¡¢°ì·â»ÅÍÍ¤Ç¤ÎµÕÅ¾£Ö¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£