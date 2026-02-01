LUNA SEA ¿¿Ìð¤µ¤óµÞ»à¡¡56ºÐ¡¡2020Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¡¢ºòÇ¯¤ËÇ¾¼ðáç¸øÉ½¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬£±£·Æü¸á¸å£¶»þ£±£¶Ê¬¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££²£³Æü¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡££µ£¶ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¡¢£²£°£²£°Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¢ºòÇ¯£¹·î¤ËÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢Æ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£Ò£Ù£Õ£É£Ã£È£É¡¢£Ó£Õ£Ç£É£Ú£Ï¡¢£É£Î£Ï£Ò£Á£Î¡¢£Ê¡¿£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£ÁÌ¾µÁ¤ÇÊó¹ð¡£
¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¡¼¡¡¿¿Ìð¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£·Æü¡¡£±£¸»þ£±£¶Ê¬¡¡±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡££²£°£²£°Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤Ë¤ÏÇ¾¼ðáç¤âÈ¯³Ð¤·¡¢£·²ó¤Î¼ê½Ñ¤ä¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£µ£¶Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢£³·î¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ®ÉÂÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÀ¸Á°¡¢¿¿Ìð¤Ï¡Ø¤Þ¤¿É¬¤º£µ¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ë¡Ù¤È¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶¯¤¯ºÆµ¯¤ò¿®¤¸¡¢ÉÂËâ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ï¡¢ËÍÃ£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Î´õË¾¤Î¸÷¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà¤¬£³£µÇ¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ï¤ßÂ³¤±¤¿º²¤Î¥Ó¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÌÄ¤ê»ß¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¿Ìð¤ò²¹¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡ÖÁòµ·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤´°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÆü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤ò²þ¤á¤ÆÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£ºÇ¸å¤Ë¡Öº£¤Ï¤¿¤À¡¢¿¿Ìð¤Îº²¤¬°Â¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±¤È¶¦¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¿Ó¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£