¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦LUNA SEA¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬¡¢17Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£56ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£22Æü¿¼Ìë¡¢LUNA SEA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓSNS¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Áòµ·¤Ï°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤ªÊÌ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤ò²þ¤á¤ÆÀß¤±¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡Ä¿¿Ìð¤µ¤ó¡¢À¸Á°ºÇ¸å¤ÎÅê¹Æ
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï1970Ç¯1·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£00Ç¯5·î¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐ¹õºÌ¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¡¢ 02Ç¯9·î¤ËÂè2»Ò½÷»ù¡¢04Ç¯8·î¤ËÂè3»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£2025Ç¯9·î¡¢2020Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ò´µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼ê½Ñ¤ä¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡¢Êü¼ÍÀþÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ¾¼ðáç¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¸Á°ºÇ¸å¤ÎÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Æ®ÉÂÃæ¤Ê¤¬¤é¤â²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØLUNATIC FEST.2025¡Ù¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î¤â¤Î¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ëÅÙ¤Ëµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¥¸¥å¥ó¥¸¡£°¦¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¤½¤·¤ÆËÜµ¤¤ÇLUNA SEA¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿½ß»Î¡ÊSIAM SHADE¡Ë¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ë¾Êó¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö2020Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤Ë¤ÏÇ¾¼ðáç¤âÈ¯³Ð¤·¡¢7²ó¤Î¼ê½Ñ¤ä¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢56Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢3·î¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÀ¸Á°¡¢¿¿Ìð¤Ï¡Ø¤Þ¤¿É¬¤º5¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ë¡Ù¤È¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶¯¤¯ºÆµ¯¤ò¿®¤¸¡¢ÉÂËâ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ï¡¢ËÍÃ£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Î´õË¾¤Î¸÷¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤¬35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ï¤ßÂ³¤±¤¿º²¤Î¥Ó¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âLUNA SEA¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÌÄ¤ê»ß¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Å¤ó¤À¡£
